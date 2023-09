Editorial: A grande final!

Desde sua primeira edição, O Popular sempre teve como uma de suas prioridades a cobertura esportiva local. Afinal, O Popular é local e sempre será!

E é isso o que faz de O Popular especialista em Araucária: jamais ter em nenhum momento de sua existência desviado deste objetivo. Dar voz e vez as notícias que acontecem dentro dos limites araucarienses.

E dentro desta opção editorial, a cobertura esportiva sempre teve destaque. Nossos atletas e competições sempre foram protagonistas. Estamos abertos a divulgar os feitos de nossos competidores, não importa a modalidade. Desde aquelas mais conhecidas, como futebol e vôlei, até aquelas nem tantas, como – por exemplo – esgrima e até, vejam só, futebol americano.

Acompanhamos nossos atletas pelos quatro cantos do mundo. Se mostrar o que eles estão fazendo é possível dentro das limitações de um jornal local, assim o fazemos. Já cobrimos a participação de competidores made in Araucária nos mais diversos continentes, tudo para mostrar aos nossos leitores os feitos desses araucarienses que – no final das contas – são nossos vizinhos, foram nossos colegas de escola, trabalham na mesma empresa que a gente e assim por diante.

Essa paixão que O Popular tem pelo esporte local também nos permite sonhar. Também nos permite ousar. Tudo para dar mais visibilidade ao que é nosso. E é movido por esta ousadia de sonhar que, pela primeira vez na história, transmitiremos ao vivo a final da primeira divisão do futebol amador de Araucária, a nossa Premier League.

O jogo que definirá o melhor time de 2023 de nossa cidade está marcado para 8 de outubro, no Estádio Emílio Gunha, e será levado aos lares araucarienses por nossa página no Facebook e Youtube. A transmissão será profissional. Com várias câmeras, narrador, comentarista, repórter de campo e tudo o mais que nosso esporte merece.

Por isso, desde já, convidamos a todos a reservar essa data em seus calendários para acompanhar com a gente a final da primeirona!! Será uma experiência única!

Edição n.º 1381