Editorial: A importância do CENSO

Nesta edição de O Popular trazemos aos nossos leitores uma matéria sobre os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acerca do CENSO 2022.

A matéria em questão é aquela que mostra uma inovação desse último levantamento censitário, que é o registro das coordenadas geográficas de todos os domicílios visitados pelos recenseadores. A partir desses dados é possível identificar o tipo de destinação de cada imóvel existente nos municípios brasileiros.

A análise dessas informações, por exemplo, mostra que em Araucária existem mais estabelecimentos religiosos do que instituições de ensino e de saúde. O dado é, no mínimo, interessante e ajuda a entender a importância da crença religiosa para nossa comunidade. São quase quatrocentos espaços destinados ao exercício da fé para uma população estimada em quase 160 mil habitantes. Ou seja, existe praticamente uma igreja para cada grupo de quatrocentos araucarienses.

Informações como essa podem até parecer irrelevantes para algumas pessoas, tanto é que volta e meia quando divulgamos notícias sobre as conclusões do CENSO recebemos em nossos canais de contato direto com o leitor comentários do tipo “nossa, essa notícia mudou minha vida”. Ou, “de que adianta uma informação como essa?”. E assim por diante.

Como bom veículo de comunicação que somos, entendemos tais comentários como a mais genuína manifestação do exercício a liberdade de expressão que tanto defendemos. Porém, é preciso – sem querer interferir no direito “de fazer o que bem entendem” com a notícia que levamos até elas – defender sim a importância dos achados de uma ampla pesquisa como é o CENSO.

Todos os dados apurados pela pesquisa são relevantes para entendermos a sociedade em que vivemos e, da mesma forma, para que os órgãos públicos planejem como melhor investir os recursos públicos, de modo a diminuir as desigualdades sociais de um país continental como é o Brasil.

Possuir essas informações é vital para que não desperdicemos recursos da coletividade com base em achismos. O CENSO desmascara nossos pré-conceitos. Mostra o Brasil, o Paraná e a Araucária de verdade e nos ensina onde estamos errando enquanto sociedade.

Pense nisso e boa leitura!