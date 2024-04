Editorial: Chances não aproveitadas! 

Uma das maiores provas de sucesso das instituições de segurança presentes em uma cidade é quando a mera visualização do fardamento e viatura dessas corporações despertam nos munícipes aquela gostosa sensação de “estamos seguros”.

Mais gratificante ainda é quando vemos nossas crianças elegendo entre os temas possíveis de suas festinhas de aniversário a nossa Polícia Militar, Guarda Municipal ou Corpo de Bombeiros, pedindo para seus pais não uma máscara do Batman ou uma capa do Super Homem e sim uma fardinha cáqui, vermelha ou azul.

E para que tenhamos essa relação de mútua confiança criada entre sociedade e órgãos de segurança, principal mente aqueles responsáveis pelo policiamento ostensivo em nossa cidade, como é a Polícia Militar e a Guarda Municipal, é indispensável nos com portarmos como cidadãos de bem e ensinarmos nossos jovens a também agir assim.

Obviamente, embora essa relação de simbiose entre o ci dadão comum e os órgãos de segurança seja o desejado, nem sempre ela é possível. E não é possível porque volta e meia as corporações se deparam com pessoas que teimam em viver em desacordo com os artigos do Código Penal.

Vejamos os dois casos atendidos pela Guarda Municipal no final de semana e que resultaram em dois autos de resistência. Ambas as pessoas que entraram em confronto com as equipes da GM já possuíam anotações criminais, sendo que pelo menos uma delas estava em cumprimento de pena em meio aberto, com uso de monitoração eletrônica. O outro teria passagem por crime contra a vida. Ou seja, eles já haviam cometidos ilícitos e a Justiça os havia dado uma “segunda chance”. Mas não souberam aproveitar. Não se está aqui, claro, dizendo que eles mereciam morrer. Jamais! O que se está aqui dizendo é que ao não respeitarem as leis reiteradamente eles assumiram esse risco.

E é esse o alerta que precisa ser dado aos que teimam em vi ver em desacordo com as regras de nossa sociedade: raramente quem faz essa opção tem sucesso! Pensemos todos nisso e boa leitura!