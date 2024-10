Editorial: Defendemos tudo o que é local!

O Jornal O Popular do Paraná é um veículo de comunicação bairrista desde sua concepção. Seus proprietários são bairristas desde sempre. Sua linha editorial privilegia o que acontece em Araucária. E isso não mudará!

Amamos Araucária e queremos que ela seja exemplo para o mundo. Acreditamos que aqui é o melhor lugar para se viver. Acreditamos que aqui é o melhor lugar para se investir e como especialistas em soluções publicitárias para esses negócios estamos diariamente buscando formas de conectar empresas e clientes.

Esse bairrismo que nos move, obviamente, não é um bairrismo excludente. Muito pelo contrário. É um bairrismo que acolhe. Queremos que mais pessoas venham morar em Araucária. Queremos que mais pessoas venham investir em nossa cidade. Queremos que mais pessoas venham visitar nosso município, conhecendo suas belezas e fomentando a boa roda da economia para os empresários araucarienses.

E é por acreditar em nossa cidade e em suas pessoas que defendemos o voto em candidatos que residem em Araucária e não que apenas tenham domicílio eleitoral aqui.

E fazemos isso porque não é possível administrar de maneira adequada esta cidade sem conhecer profundamente os bairros de Araucária, sem saber o nome de nossos comerciantes, sem saber como chegar nas localidades rurais, sem saber minimamente por que essa rua ganhou esse ou aquele nome.

Sem comprar no mercadinho da esquina o pão do café da manhã. Sem passear no Parque Cachoeira aos finais da tarde ou no final de semana. Sem ir a Loja Mundial em busca de algo que não encontraríamos em outro local. Sem reclamar de que a nova Loja Santista não inaugura nunca. Sem se preocupar quando o fogo da tocha da Repar está mais do que o normal. Sem transitar pela Avenida das Araucárias e ir apontando “aqui é a Imcopa”, “ali pra baixo fica a Berneck”, “aqui ficava a Labra” e por aí vai.

Temos vários candidatos a prefeito e a vereadores residentes em Araucária. Não estamos aqui a dizer que você deve votar neste ou naquela pessoa. Estamos a defender que votemos em araucarienses, sejam eles de nascimento ou por opção de vida! Mas que dormem e acordam aqui!

Edição n.º 1435.