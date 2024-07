Editorial: Mais uma transmissão de sucesso

No último domingo, 30 de junho, O Popular levou aos amantes do futebol amador a final do campeonato da primeira divisão de Araucária.

Foram praticamente três horas de transmissão ao vivo, em que levamos aos torcedores de Grêmio e GAPAR a íntegra do jogo. Para fazer com que a grande final pudesse ser transmitida de maneira profissional firmamos parcerias com empresas com amplo know how nesse tipo de evento. Com isso, o resultado não poderia ser outro! Sucesso total! Imagens de qualidade, enquadramento perfeito, narração, reportagem e comentários muito elogiados e, ao final, aquela sensação gostosa de dever cumprido.

Trabalhos como esse, aliás, reforçam o compromisso de O Popular com o esporte araucariense, o qual cobrimos desde o nosso nascimento. Ao longo desses 26 anos de história, acompanhamos todas as edições da Primeirona, rodada a rodada, dando a devida visibilidade aos times de nossa cidade e seus atletas.

E como temos procurado fazer ao longo desse tempo todo, sempre na edição seguinte ao do jogo final, publicamos o poster de página inteira do time vencedor. E não poderia ser diferente na edição de hoje em que trazemos a tradicional foto posada dos jogadores e comissão técnica do Grêmio Araucariense. O time é um dos mais tradicionais do futebol amador de nossa cidade, disputando os campeonatos da LIGA desde 1980, mas até então nunca havia sido campeão. Bateu na trave diversas vezes e agora em 2024 afastou de vez a fama de pé frio!

Parabéns ao Grêmio! Parabéns aos seus jogadores e diretoria! Parabéns ao esporte amador araucariense!

Edição n.º 1422