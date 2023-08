Editorial: Não é brincadeira, é crime!

A Polícia Civil de Araucária cumpriu esta semana uma série de mandados de busca e apreensão de aparelhos celulares que, em tese, armazenavam vídeos íntimos de uma adolescente.

A prática, embora encarada por muitos como uma brincadeira, uma trolagem e/ou uma tiração de sarro é, na verdade, crime. E precisa ser, além de combatida, debatida pela sociedade, principalmente dentro de nossas casas, por meio de conversas francas entre pais e filhos sobre respeito à intimidade.

No caso concreto os vídeos mostravam uma adolescente mantendo relações sexuais com um rapaz. As imagens foram captadas por um terceiro e posteriormente divulgadas em redes sociais abertas e fechadas. Os crimes investigados são muitos, inclusive o de estupro de vulnerável, já que a menina estaria alcoolizada

No entanto, para além da investigação policial e da tipificação dos crimes, é preciso considerarmos o prejuízo para o desenvolvimento dessa jovem a partir do momento que essas imagens ficam armazenadas num grande número de celulares de colegas de escola, por exemplo. Na operação desta semana a Polícia apreendeu os aparelhos de alguns adolescentes que estariam com esses vídeos, mas – é preciso considerar – várias outras pessoas também podem estar de posse do material e isto é crime! O armazenamento de material de conteúdo íntimo gravado sem autorização pode tornar o armazenador em réu num processo penal.

Então, é necessário que pais conversem com seus filhos sobre o perigo de armazenar esse tipo de conteúdo, mesmo que tenha recebido de um colega e não o tenha compartilhado. Então, se você recebeu algo assim, apague-o! Necessário também que busquemos conscientizar nossos adolescentes sobre os cuidados que devemos ter ao frequentar ambientes aparentemente festivos, mas que na verdade possam colocá-los em risco.

Pensemos todos nisso e boa leitura!

Edição n.º 1377