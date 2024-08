Editorial: O melhor para Araucária!

Concluído o prazo de convenções já temos as chapas que se submeterão ao crivo popular nas eleições municipais de 6 de outubro de 2024.

O jogo eleitoral “pra valer” começa com dez chapas, vinte pessoas – contando o candidato a prefeito e vice – e todos tentarão convencer o eleitor de que tem um projeto interessante para Araucária.

Essa capilaridade de candidaturas pode fazer com que tenhamos um novo prefeito e vice eleitos por apenas uma minoria do eleitorado. E, tendo em vista que somos menos de 200 mil eleitores, não teremos a oportunidade de um segundo turno, onde apenas os dois melhores posicionados concorreriam ao voto do eleitor.

Essa situação obriga o eleitor local a olhar com ainda mais carinho para o processo eleitoral. Só teremos uma chance de escolher o candidato que tiver o melhor projeto para a cidade.

E nesse processo interno de escolha do melhor para a cidade é indispensável que todos tenhamos consciência de que estas eleições não são sobre projetos de poder individuais ou de grupos políticos e sim sobre Araucária!

Mais do que nunca precisamos ser bairristas. Defender o que é melhor para nós. Escolher o candidato que melhor conhece Araucária. Que sabe nossas deficiências e como superá-las. Que vivencie nosso Município 24 horas por dia. Que saiba o nome dos bairros, que compre em nosso comércio, que chame o atendente da padaria pelo nome, que saiba o nome das ruas e assim por diante.

Mais do que isso! Precisamos de pessoas com ficha limpa no comando da cidade. Gente que possa sair a luz do dia pelas ruas de Araucária sem estar devendo para essa ou aquela pessoa!

Por derradeiro, é importante que o eleitor entenda que a escolha de prefeito e vice não é sobre quem esteve ou está no comando da Prefeitura e sim sobre quem estará! Só duas pessoas terão mandato no Executivo a partir de 1º de janeiro de 2025. O prefeito e o vice! Qualquer coisa que tentem te convencer além disso é mentira!

