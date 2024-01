Editorial: Uma conquista de todos nós!

Nesta edição de O Popular trazemos uma matéria publicizando alguns dos nomes de moradores de Araucária que – na semana passada – constaram da lista de aprovados no vestibular mais conhecido do Estado, que é aquele promovido pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Boa parte desses alunos é oriunda de escolas públicas araucarienses e que terão agora a oportunidade de cursar o nível superior numa faculdade pública. Tal conquista é, sem dúvida, merecedora dos elogios de todos nós que residimos nesta cidade.

E precisamos elogiar e ficar felizes por esses jovens porque a vitória deles é também a vitória de nosso Município. Ver nossos moradores cursando uma universidade pública é, digamos assim, a prova de que estamos no caminho certo enquanto sociedade. Afinal, que pai, que mãe, que familiar, que amigo em algum momento de sua infância não sonhou em poder estudar numa instituição de ensino reconhecida nacionalmente como é a UFPR.

E numa sociedade ainda tão desigual e concentradora de renda como é a brasileira, um dos passos em direção ao equilíbrio dessa balança é a Educação. É, da mesma forma, termos cada vez mais pessoas com um diploma de nível superior. E isso se torna ainda mais essencial para melhorarmos enquanto país quando sabemos que alunos de escolas públicas, pobres, muitas vezes marginalizados, estão conseguindo entrar numa faculdade.

E é por entender a importância da Educação na vida desses jovens, da família desses jovens e, por consequência, da sociedade brasileira, que O Popular faz questão de deixar registrado todo e qualquer araucariense que venceu mais essa etapa da vida acadêmica. Parabéns a todos que começam este ano de 2024 realizando o sonho de iniciar uma graduação! Vocês, sem dúvida, merecem!!!

Boa leitura a todos!