Editorial: Viva a Indústria

Encartado nesta edição de O Popular trazemos um especial em comemoração aos cinquenta anos da Cidade Industrial de Araucária (CIAR), bem como publicamos a terceira edição do ranking contendo as 100 empresas com unidades instaladas em nosso Município que mais geram tributos para o Estado e, por consequência, para nosso Município.

Ambos os materiais têm como principal objetivo rememorar a toda a nossa população qual é a força motriz desta cidade! Sim, porque é a indústria que move a economia araucariense! É a indústria que possibilita que tenhamos uma cidade economicamente invejável quando comparada a outros municípios paranaenses e também brasileiros.

E, como sempre ressaltamos, é preciso possibilitar a reconciliação da indústria com a nossa população, fazendo com que aqueles que eventualmente ainda não tenham compreendido fiquem cientes de que nenhuma política pública é executada na terra do gloriosos Tinguis sem os recursos gerados pelas empresas instaladas em nosso complexo industrial.

Celebrar os cinquenta anos da CIAR é também uma oportunidade única para entendermos um pouco mais sobre como tudo isso começou. Afinal, não se constrói o futuro sem que olhemos para o passado. É lá, na gênese, que estão as raízes que fazem com que consigamos crescer acima da média. Não há árvore alta sem raiz forte, já diria aquele ditado.

Conscientes de que a cidade ainda tem muito para crescer e vários desafios para superar, seja no campo de infraestrutura, planejamento estratégico, segurança jurídica e ambiente negocial, convidamos a nossa população a iniciar esse diálogo, levá-lo para a mesa do café da manhã, pois é só assim que conseguiremos planejar os próximos 50 anos!

Pense nisso e boa leitura

Edição n.º 1376