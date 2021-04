Educação alimentar e nutricional em período de pandemia

A Educação Alimentar e Nutricional nas Unidades Educacionais tem como objetivo promover e formar hábitos alimentares saudáveis nas crianças/estudantes, de forma que atinja as necessidades nutricionais recomendadas, respeitando cada faixa etária e contribuindo com o crescimento e desenvolvimento adequado da criança, além de auxiliar na aprendizagem e rendimento escolar.

Nos últimos anos, algumas Leis e Resoluções foram implementadas, estabelecendo as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas Unidades Educacionais. A Educação Nutricional faz com que nutricionistas, professores, educadores, estudantes, pais ou responsáveis, passem a ter mais um instrumento para o trabalho de construção de atividades de alimentação saudável das crianças. Existem várias maneiras de incluir a Educação Alimentar e Nutricional com as crianças nas Unidades Educacionais, por meio de jogos, vídeos, cartilhas, atividades práticas na cozinha ou em sala de aula, aulas teóricas, reuniões com as famílias ou palestras educativas. Mas como fazer esse acompanhamento e disponibilizar essa orientação no atual período que estamos vivendo?

O Departamento de Alimentação Escolar, sempre preocupado em prezar pela saúde e bem-estar nutricional das crianças, desenvolveu o projeto Fases para a Educação Infantil, em que aborda diversos temas relacionados às fases alimentares, iniciando com a introdução alimentar para os bebês de 0 a 12 meses. Em seguida, na abordagem da alimentação das crianças de 1 a 3 anos, fala-se sobre o que muda na alimentação a partir de 1 ano, quais alimentos podem ser incluídos, o que ainda deve ser evitado e quais temperos podem ser utilizados. Dando sequência, trata-se da alimentação das crianças de 4 e 5 anos, as quais possuem mais autonomia e começam a decidir ou escolher o que comer.

O objetivo do projeto é orientar os pais ou responsáveis, neste momento, como equilibrar o que é mais saudável com a vontade de comer outros alimentos mais calóricos e ofertar opções de lanches práticos, fáceis e saudáveis para fazerem em casa.

As orientações serão disponibilizadas nos grupos de WhatsApp das Unidades Educacionais com vídeos e materiais mensais, elaborados pela Nutricionista do Departamento de Alimentação Escolar.

Mesmo distantes, neste período de pandemia, precisamos pensar na alimentação de qualidade das nossas crianças e estudantes, sendo feita de forma leve, tranquila e não deixando de ser saudável e saborosa.

Texto: Ana Ligia Ommati Kassim – Nutricionista do Departamento de Alimentação Escolar – CRN8-4941.

Sheila Caroline Demochoski Persegona – Diretora do Departamento de Alimentação Escolar.

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021