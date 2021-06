Educação Ambiental: um olhar para a restauração dos ecossistemas

A cidade de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, situa-se às margens do Rio Iguaçu, é cortada pela BR-476, a Rodovia do Xisto e está a 27 km do centro de Curitiba. Apresenta um dos ecossistemas mais atingidos pelo progresso, a Mata das Araucárias, cuja espécie, a Araucaria angustifolia, também conhecida como pinheiro-do-paraná, deu origem ao nome da cidade.

Tendo isso em vista, em Araucária, o pensar sobre a relação de cada um com o meio ambiente está muito presente na Educação, nas diferentes fases da vida dos estudantes. As aulas, principalmente de Ciências e Geografia, trazem conceitos que fundamentam a importância da manutenção e dos cuidados com os recursos naturais, presentes na Organização Curricular de Araucária (2019) e na Base Nacional Comum Curricular (2017), considerando a Educação Ambiental como um tema contemporâneo transversal, devendo ser trabalhado de forma crítica e articulada com todos os componentes curriculares e com toda a comunidade escolar. Forma de abordagem esta que está em consonância com a Lei nº 9795/99, a qual institui a Política Nacional de Educação Ambiental.

Sendo assim, a SMED tem desenvolvido diversas ações sobre esta temática, como: sugestão de atividades remotas; acompanhamento de projetos ambientais em parceria com empresas locais (como o Programa Ação Leve da IMCOPA); oferta de formação continuada para os profissionais da Educação em parceria com Universidades (como o Grupo Colaborativo de Educação Ambiental da UTFPR); incentivo de ações e programas com outras secretarias municipais (como o Programa Horta Urbana da SMAG e Ações no Barracão de Reciclagem e Horto Municipal da SMMA); eventos como a Conferência Municipal do Meio Ambiente e alguns concursos locais; além da participação em momentos como o Dia do Meio Ambiente, em 05 de junho – data escolhida para lembrar a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano, conhecida como Conferência de Estocolmo .

E, para reforçar as ações ambientais na Rede Municipal de Educação, a SMED e a SMMA trabalham em parceria no desenvolvimento de diversas ações e projetos em prol do Meio Ambiente. Um dos resultados foi a elaboração e a Publicação da Lei nº 3662 de 24 de março de 2021, que institui a Política Municipal da Educação Ambiental, a qual está em processo de regulamentação para estimular a consciência ecológica, o cuidado com o ecossistema, o planeta e portanto, nossa casa!

Texto: Arnaldo Amorim- Dep. Ens. Fundamental, Clarice Foster- Dep. de Ens. Fundamental e Thaís Jannuzzi Chaves- Dep. de Articulação Pedagógica

Publicado na edição 1265 – 10/06/2021