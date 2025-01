Educação de Araucária perde professora Rosângela

A comunidade escolar de Araucária perdeu nesta sexta-feira, 24 de janeiro, uma de suas professoras mais queridas. Rosangela Maria Luchetti Zanutto faleceu em decorrências das complicações de um câncer.

Rosângela tinha 61 anos e estava internada no Hospital do Rocio, em Campo Largo. A professora há décadas lecionava nas redes municipal e estadual de ensino de Araucária. Foi professora de matemática e física de milhares de alunos, tanto do Ensino Fundamental quanto médio.

Uma das escolas que lecionava atualmente era a Archelau de Almeida Torres. A instituição alterou temporariamente as cores de sua página nas redes sociais, como forma de manifestar o luto pela partida da professora.

Ainda não há informações acerca do local e horário do velório e sepultamento da professora. Tão logo essas informações sejam divulgadas, a matéria será atualizada.