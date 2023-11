Educação de qualidade é com a Faculdade Estácio, conheça todas as suas vantagens!

O ano de 2023 está terminando, já são quase 365 dias de lições, aprendizados, mostrando que a vida nem sempre é sobre certezas, e sim sobre coragem. Aprendemos que o tempo pode curar quase tudo, que algumas lições foram de amizades, outras de amor e fé, algumas doloridas e outras até de solidão. E você aí, quais foram os seus aprendizados de 2023 e quais são seus projetos para 2024? A verdade é que todo mundo deseja saber o que vai viver no ano seguinte, mas sabe que isso é impossível, pois a vida não vem com manual de instruções.

A Faculdade Estácio, uma das maiores universidades do Brasil, que tem um dos seus polos em Araucária, quer contar a sua história e te convidar a fazer parte de um novo capítulo em 2024.

Nesses 53 anos de história, a instituição vem mantendo a tradição de acreditar no poder transformador da aprendizagem, melhorando sempre sua metodologia e ferramentas de ensino. E isso tudo começou em 1970, quando o magistrado João Uchôa Cavalcanti Netto fundou numa pequena casa na Zona Norte do Rio de Janeiro, a Faculdade de Direito Estácio de Sá que, em pouco tempo, se tornou um modelo de ensino na área de Direito no Brasil. Já no ano de 1972 transformou-se em Faculdades Integradas Estácio de Sá, incorporando novos cursos de Ensino Superior. Em 1998, com Início da expansão nacional, a Estácio já estava em estados como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, entre outros.

Estácio tem mais de 440 cursos no Brasil, mais de 700 mil profissionais formados e mais de 2000 polos

Em 2009 a Estácio começou a oferecer cursos no modelo do Ensino Digital e em 2010, com o Desenvolvimento de um novo modelo de ensino, focado no mercado de trabalho e com currículos integrados nacionalmente, a Estácio inova mais uma vez e leva o material didático gratuito a todo o Brasil.

Com o Ensino Digital em grande expansão, em 2015 a Estácio atinge a marca dos 45 polos credenciados para cursos à distância. E no ano 2019, com mais de 8.000 docentes, mais de 90 Unidades, sendo 49 faculdades credenciadas e 11 centros universitários, a Estácio se torna a segunda maior empresa de educação do País, com mais de 500 mil alunos. Em 2020, mais um passo importante: a Estácio atinge o marco de mais de 1.000 polos de educação à distância e passa a se chamar Graduação Digital. Hoje já são mais de 440 cursos no Brasil, mais de 700 mil profissionais formados e presente no Brasil inteiro com mais de 2000 polos.

“A Estácio é uma das maiores instituições de ensino superior do país. Pioneira e considerada como um dos mais relevantes players de educação digital, ampliou e vem aprimorando esse modelo de ensino há mais de uma década. Nossos cursos são variados e flexíveis para se adaptar ao dia a dia do aluno. Com mais de 87 cursos com nota 4 e 5 no MEC e com reconhecimento federal, com parcerias internacionais exclusiva com programas de Intercâmbios institucionais. E ainda contamos com um portal com mais de 30 mil empresas cadastradas com vagas de estágio e empregos”, afirma Solaine, coordenadora do polo Araucária.

Educação de qualidade é com a Faculdade Estácio, conheça todas as suas vantagens! 1

Ainda de acordo com ela, a graduação na Estácio acompanha o aluno da faculdade até o mercado de trabalho, e para o aluno recém-formado, a instituição segue com orientações, treinamentos e ainda facilita o contato para aquele emprego dos sonhos através de mentorias, eventos e feiras. “E sabe o que é melhor? Tem uma Estácio pertinho de você, aqui em Araucária! Agora em novo endereço, com melhor acesso e uma equipe pronta para te atender. A unidade está localizada na Rua Pedro de Alcântara Meira, 110, bairro Fazenda Velha. Venha fazer parte da nossa história, em 2024 dê um up na sua carreira, venha brilhar com a gente”, convida Solaine.

Foto: Waldiclei Barboza

Edição n.º 1391