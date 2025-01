Educação e esporte transformando vidas: conheça o projeto social do Centro de Educação Profissionalizante Esperança

O Centro de Educação Profissionalizante Esperança, do Lar Batista Esperança, está iniciando um projeto social que combina educação e esporte para atender a comunidade de forma 100% gratuita. O objetivo é oferecer cursos profissionalizantes e atividades esportivas, promovendo desenvolvimento pessoal, inclusão e cidadania em um espaço familiar e acolhedor.

A primeira iniciativa do projeto é a escolinha de futebol, que será inaugurada em março. Além do futebol, o plano inclui a expansão para outras modalidades esportivas, como futsal, voleibol e artes marciais, proporcionando mais opções para jovens e crianças. Na educação, já estão disponíveis cursos profissionalizantes, reforço escolar e, futuramente, programas de aconselhamento para os participantes.

O local, que esteve inativo por um longo período devido à pandemia, começou a ser revitalizado no ano passado. A partir da reestruturação do projeto, o centro agora conta com o apoio de voluntários e da comunidade. A reforma do espaço está em andamento, com esforços voltados para a recuperação de quadras, pintura e melhorias na estrutura. As atividades esportivas dependem dessas reformas para serem plenamente iniciadas.

Todo o trabalho realizado pelo Centro de Educação Profissionalizante Esperança é mantido por doações e pela dedicação de voluntários. Os organizadores estão arrecadando materiais de construção, como tinta e massa corrida, além de equipamentos esportivos, para garantir a qualidade das atividades.

O Centro de Educação Profissionalizante Esperança está localizado na rua Mario Czaikoski, 370, no Barigui. Para realizar doações ou saber mais sobre o projeto, entre em contato através do telefone (41) 99121-9633.

Edição n.º 1447. Nina Santos.