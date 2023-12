Educação Infantil de Araucária fará lançamento de coleção de livros

Nos próximos dias a Prefeitura do Município de Araucária e a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento da Educação Infantil, realizarão o lançamento da coleção de livros “Educação Infantil: da teoria à prática pedagógica”, Volumes I, II e III.

O evento de lançamento acontecerá em um momento especial no dia 06 de dezembro às 15h30 no Anfiteatro da prefeitura e contará com a participação de autoridades, representantes das unidades educacionais e demais convidados.

Ao todo, foram licitados 250 livros de cada volume. Nesse primeiro momento serão entregues até 3 coleções com os 3 livros para cada unidade educacional, de acordo com o porte. O material será disponibilizado também de maneira digital no Portal Educação Araucária por meio do link https://araucaria.ensiname.online/index.php , facilitando assim o acesso de todos os profissionais e comunidade escolar.

Os livros tem por objetivo trazer orientações, reflexões e sugestões para qualificar o trabalho pedagógico dos profissionais que atuam na etapa da educação infantil no município de Araucária. Foi elaborado com base nas legislações e documentos norteadores dos âmbitos nacional, estadual e municipal vigentes, pesquisas bibliográficas e no acompanhamento das práticas desenvolvidas nas unidades educacionais. Foi considerada também a caminhada do município em relação à construção de sua concepção pedagógica, o reconhecimento dos profissionais atuantes na etapa e as experiências relatadas por eles durante os momentos formativos ofertados pelo Departamento de Educação Infantil ao longo dos anos de 2019 a 2023.

Esse material colabora com a formação continuada e em serviço para toda a Rede Municipal de Ensino na perspectiva da concepção pedagógica adotada pelo município desde 1992 que é a pedagogia histórico-crítica. Neste sentido, buscou-se fundamentação teórica nos principais autores que defendem e dialogam sobre a PHC e a psicologia histórico-cultural.

No primeiro volume, a proposta foi intensificar os estudos sobre a concepção, os fundamentos e os princípios pedagógicos do município de Araucária, abordando o quanto são importantes para a prática pedagógica, por subsidiar as Propostas Pedagógicas e o planejamento do professor.

O segundo volume foi escrito para subsidiar o professor, no tocante ao planejamento e à avaliação, que, por meio de suas ações diárias, cumpre o papel principal da educação: promover a formação humana e o desenvolvimento integral da criança na primeira infância.

E o terceiro volume teve por finalidade subsidiar a prática pedagógica dos profissionais quanto à rotina e ao cotidiano na educação infantil, levando em consideração o eixo: interações e brincadeira, compreendendo as especificidades desta etapa de ensino e assim buscando proporcionar proposições de qualidade e zelar por um ambiente que valoriza as infâncias.

Ainda neste ano, foi concluída a escrita do quarto volume dessa coleção, o qual está em processo de impressão, e teve o seu início em 2022 com a participação de professores pedagogos e professores da educação infantil e tem como proposta articular os documentos oficiais a fim de reorganizar os saberes e conhecimentos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento com ações específicas a serem contempladas nos encaminhamentos pedagógicos realizados pelos professores que atuam nas turmas de Infantil 4 e 5.

Uma educação transformadora e promotora da justiça social só acontecerá de fato, se os profissionais que escolheram esta profissão tiverem apropriação dos subsídios teóricos, para que possam refletir sobre a prática pedagógica, buscando assim superar o senso comum e o caráter assistencialista, pautando suas ações no respeito entre o cuidar/educar, cumprindo assim o papel principal da educação: promover a formação humana e o desenvolvimento integral da criança na primeira infância.

Informações sobre o material: Departamento de Educação Infantil

Telefone: (41) 3614 7421

E-mail: educacao.infantil@educacao.araucaria.pr.gov.br