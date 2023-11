Ei, você aí! Se anime! A chuva dará uma trégua no final de semana!

Nesta sexta-feira (03/11), o tempo está chuvoso mais uma vez, mas isso não é motivo de desânimo, pois o final de semana, de acordo com a previsão do SIMEPAR, vai ser de tempo firme e será possível dar aquele rolê ao ar livre. Isso mesmo! A partir de sábado (04), o céu ficará claro, porém sem nenhuma gota de chuva. Já a temperatura, permanecerá amena.

Com probabilidade de ocorrência de 96%, com a chuva desta sexta-feira pode ocorrer uma precipitação acumulada de 4 0 mm, com a mínima em 15°C e a máxima de 26°C. Ainda assim, há uma previsão preocupante quanto à ventania, podendo ocorrer ventos de até 82 km/h.

No sábado (04), a mínima cai para 9°C e a máxima não passa de 21°C. O céu estará claro, e sem nenhuma nuvem. A ventania não passa de 48 km/h. No domingo (05), a temperatura continua amena e também não haverá sinal de chuva. A mínima será de 8°C e a máxima de 22°C, com os ventos indo para 33 km/h.

É sempre importante lembrar que quem tiver qualquer problema em relação as chuvas que estão atingindo o município, é só entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199, ou com a Guarda Municipal de Araucária pelo número 153. Além disso, também existe o aplicativo “153 Araucária” da GMA.