Eleição para conselheiro tutelar tem 44 candidatos

A comissão responsável pela organização do processo eleitoral para escolha dos novos conselheiros tutelares de Araucária publicou recentemente o edital contendo o nome dos candidatos que apresentaram toda a documentação necessária para concorrer ao cargo.

Ao todo, são 44 as candidaturas deferidas. Outras 17 pessoas não passaram nessa primeira fase do processo e terão que deixar o sonho de ser conselheiro tutelar para uma próxima oportunidade. Vencida essa etapa, os candidatos que reuniram toda a documentação passarão ainda por outras fases teóricas e exame psicológica antes de chegaram a etapa final da disputa, que é aquela em que pedem o voto ao eleitor araucariense.

As próximas fases da disputa incluem uma prova teórica de conhecimentos específicos sobre os direitos da criança e do adolescente e uma prova que testará os conhecimentos de informática dos candidatos. Só segue no jogo quem conseguir acertar pelo menos 60% das questões propostas. Após, os aprovados passam por uma avaliação médica e psicológica, que tem caráter eliminatório e serve para verificar se eles reúnem as condições de saúde física e mental necessárias ao desempenho da função pública de conselheiro tutelar. A expectativa e que até o dia 26 de julho todas essas fases sejam concluídas.

Os candidatos classificados nas fases anteriores passam então para a campanha propriamente dita. A eleição acontecerá em 1º de outubro, com a votação iniciando às 8h e sendo encerrada às 17h, em dois locais: Escola Municipal Ibraim Mansur, no Fazenda Velha, e Escola Irmã Elizabeth Werka, no Centro. Podem votar todos os eleitores residentes na cidade e com título vinculado ao Cartório Eleitoral do Município.

O voto é facultativo e o eleitor poderá escolher um único candidato dentre os disponíveis. Vencem os dez que obtiverem a melhor votação, sendo que os cinco primeiros poderão escolher em qual dos conselhos tutelares irão atuar: o leste ou o oeste. A campanha é permitida já a partir de 27 de julho. Os dez conselheiros eleitos tomam posse em 1º de janeiro e ficam na função por quatro anos. O salário atual do conselheiro tutelar é R$ 6.700,00, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000,00.

Veja quem são os candidatos aprovados na primeira fase:

Eleição para conselheiro tutelar tem 44 candidatos 1

Edição n. 1367