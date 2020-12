Eleições para diretores nos colégios estaduais será nesta quarta-feira, das 8h às 20h

Compartilhe esta notícia

A Secretaria de Estado da Educação e Esporte emitiu um comunicado na tarde desta terça-feira, 8 de dezembro, a respeito da mudança no horário da votação para diretores nos colégios estaduais. Devido às restrições impostas pelo último decreto estadual, em função do aumento dos casos de Covid 19 no Paraná, o horário será das 8h às 20h e não mais das 8h às 22h, como havia sido informado anteriormente.

Portanto, todos os alunos com 16 anos completos ou mais e os pais ou responsáveis de estudantes menores, estão convidados a participar da consulta à comunidade escolar, para escolher quem vai comandar o colégio dos seus filhos pelos próximos quatro anos. Para votar é preciso levar um documento com foto e respeitar rigorosamente as regras de distanciamento social e o uso de máscaras e álcool gel.

Texto: Maurenn Bernardo