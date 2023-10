Eleições seguem movimentando associações de bairros e outras entidades

A Unamar continua coordenando as eleições em associações de moradores e demais entidades filiadas. As mais recentes aconteceram nos dias 27/09, no Jardim Olímpico, dia 28/09 na Associação Geração de Renda – Agiba e dia 30/09 na Portelinha e Rio Negro, todas com chapa única.

Segundo o presidente da Unamar, Luiz Kaill, as quatro eleições encerraram o cronograma do mês de setembro, porém novas entidades terão apresentações de chapas neste mês de outubro.

Na associação de moradores do Jardim Olímpico a presidente eleita foi Maria do Carmo da Silva, sua vice é Cláudia Pereira Nunes, primeira secretária Elza Ribeiro de Oliveira, segundo secretário Anezio Severino da Silva, primeira tesoureira Laurinda Costa Baldi, segundo tesoureiro Claudemir Severino da Silva. No Conselho Fiscal estão o presidente Eliezer do Rosário Nunes e membros Izabel Portela Faria, Claudia Gabriela Correa da Silva, Patrícia Queiroz de Lima e Aparecido Barbosa Silva.

Na Associação de Geração de Renda – Agiba foi eleita como presidente Ana de Fátima Guidelli Palmeira, vice Adenilson Palmeira, primeira secretária Maria de Fátima P. de Macedo, segunda secretária Hilda Faria de Souza, primeiro tesoureiro Sidnei Aparecido Drasler, segunda tesoureira Marli Wilmes. A presidente do Conselho Fiscal é Maria Guidelli Monteiro e membros Luzia Guidelli, Marilene Aparecida Octaviano, Natani Drasler e Jader Luis Amora.

Lurdes Delgado Fernandes é a nova presidente da associação de moradores da Portelinha, a vice é Leoni Ferreira da Silva, primeiro secretário Reginaldo Camargo, segunda secretária Gabrieli de Oliveira Cezimbra, primeiro tesoureiro Cláudio Márcio da Silva, segunda tesoureira Adriana Pereira Litza. No Conselho Fiscal o presidente é Elias José de Souza e membros Tiago de Jesus Carvalho, Alcimira Aparecida de Oliveira, Maria Aparecida Galacho da Silva e Edy Franklin B. dos Santos.

Na associação de moradores da Comunidade Rio Negro a presidente é Juliana Pereira da Lima, vice Salete Borges, primeira secretária Cláudia Cristina Monteiro Garcia, segunda secretária Miriam Lima de França Silva, primeira tesoureira Franklene Braga Nery, segunda tesoureira Elenita de Couto Braga. Rosilene Gonçalves Florêncio preside o Conselho Fiscal e tem como membros Luana Pedroso Kruger, Priscila Brandino do Carmo, Tatiana Vieira e Karen Souza da Silva.

