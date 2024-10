Eleitores sem biometria cadastrada poderão votar apresentando documento com foto

Faltam apenas três dias para que os 110.243 eleitores de Araucária compareçam às urnas para votar nas eleições municipais de 2024. No domingo (06/10), eles irão eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores, cujos mandatos valerão pelos próximos quatro anos. O horário de votação será das 8h às 17h.

A Justiça Eleitoral do Paraná já realizou o cadastramento biométrico em 100% dos seus 399 municípios, no entanto, há uma situação excepcional que diz respeito ao período da pandemia, quando muitas eleitoras e eleitores fizeram seus títulos ou regularizaram suas situações pela internet, sem a coleta dos dados biométricos.

Diante disso, nas eleições municipais deste ano eleitoras e eleitores que não têm biometria cadastrada na Justiça Eleitoral não serão impedidos de exercer seu direito ao voto. Mesmo sem as impressões digitais registradas, é possível se identificar na hora de votar, utilizando um documento oficial com foto, este pode ser físico ou digital. Não será admitida certidão de nascimento ou de casamento como prova de identidade no momento da votação. Essa medida visa garantir que todo o eleitorado tenha acesso ao processo eleitoral.

E-TÍTULO

Já para que o eleitor possa se identificar pelo e-Título, o seu perfil no aplicativo precisa vir com foto, o que só ocorre mediante o cadastramento biométrico prévio na Justiça Eleitoral. Caso a fotografia não apareça na versão digital, será necessário levar também um documento oficial com foto na hora de votar.

A Justiça Eleitoral recomenda que as eleitoras e os eleitores baixem o aplicativo antecipadamente para evitar eventuais filas virtuais nos dias que antecedem o pleito e que podem comprometer a qualidade da conexão em virtude da grande quantidade de acessos simultâneos. O app poderá ser baixado até a véspera (05/10), no dia da eleição isso não será possível.

Segundo o TRE – Tribunal Regional Eleitoral, o e-Título é um aplicativo que também tem outros serviços disponíveis. Por exemplo, os eleitores podem obter o endereço do local de votação e caso ele não saiba onde fica, é possível colocar no GPS e se deslocar à sua cessão de votação.

A eleitora e o eleitor que não estiver no seu município no dia da eleição também pode utilizar o aplicativo para a justificativa de voto. Ainda pelo app é possível obter a certidão de quitação eleitoral, documentos da justiça eleitoral, bem como a certidão criminal.

Edição n.º 1435.