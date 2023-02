Elenco do Três Jardins está afinado para a estreia na 58ª Taça Paraná

Enfim chegou a hora da estreia na 58ª Taça Paraná 2023 e o Três Jardins FC está afinado e com excelentes expectativas para esta temporada. O primeiro jogo do time araucariense será no próximo sábado (25/02), às 15h30, contra a equipe do Guarapuava, no Estádio Ruben de Mello, na cidade do adversário.

O treinador Marcos Franco disse que a equipe treinou bastante para este primeiro jogo. “Na semana passada fizemos dois amistosos, contra o Trieste FC e o Hope Internacional, que ajudaram a movimentar bem o time. Todos os atletas compareceram e jogaram e após essas partidas o time ficou muito mais confiante. Mas por mais experientes e rodados que somos, estamos ansiosos em ver a bola rolando na nossa estreia na Taça Paraná”, disse.

O Três Jardins está no Grupo B, juntamente com os times AAFG/Ajax e ABE Novo Mundo FC. No Grupo A estão as equipes Ypiranga FC, EC Sartori e EC XV de Novembro. Na primeira fase os clubes jogam entre si, no turno e returno. Na segunda fase, que é a semifinal, os dois clubes melhores classificados de cada grupo formam os Grupos “C” e “D”, jogando partidas de ida e volta. Na terceira fase, a final, os times classificados nos grupos “C” e “D” da segunda fase, formam o Grupo “E”, jogando partidas de ida e volta.

No sábado (04/03), às 15h30, o Três Jardins enfrentará o Novo Mundo FC e existe a possibilidade de que esse jogo seja em casa.