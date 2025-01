Elencos do Patriotas FC se apresentam e clube dá início a novas contratações

O elenco profissional do Patriotas se apresentou na manhã de terça-feira (14/01), no CT Toca do Jacaré. Focado no calendário da temporada 2025, o Quadricolor disputará neste ano o Paranaense Série B, buscando o acesso à divisão de elite. Pela manhã o técnico Victor Annes, juntamente com toda a comissão técnica, realizou os primeiros testes físicos, e à tarde os atletas se deslocaram até a Academia Energyn, onde realizaram trabalhos de força e musculação.

O Sub-20 também se reapresentou na manhã do dia 14. O trabalho com os atletas foi conduzido pelo técnico Vinícios Fragoso e sua comissão técnica, no CT Toca do Jacaré. Após avaliações físicas, o grupo fez o seu primeiro trabalho com bola do ano. Na categoria, o Quadricolor irá disputar em 2025 o Paranaense Série A e também a Copa Paraná.

A diretoria do clube já anunciou algumas contratações, porém a definição do elenco será confirmada apenas no final de fevereiro. “A garantia é de que pelo menos 80% do elenco seja definido em fevereiro, ficando apenas dois ou três para contratação em março, que serão reforços mais pontuais”, argumenta.

Ainda conforme adiantou a diretoria, o clube está de olho em alguns atletas que estão disputando a Primeira Divisão do Paranaense. “Provavelmente a primeira fase da Primeirona acabe no dia 16, e considerando a possibilidade de os times desses atletas não avançarem para a segunda fase, estarão disponíveis para contratação”.

Renovações do sub-20

Por enquanto, o lateral esquerdo Patrick Santos, de 20 anos, renovou seu contrato profissional com o Patriotas até o final de 2025. No clube desde 2022, o atleta se tornou peça fundamental no elenco da base Quadricolor, sendo um dos responsáveis pela ótima campanha no Paranaense da categoria, e também pelo título da Copa Paraná no segundo semestre de 2024.

O lateral direito, Aldry Carvalho, de 20 anos, também renovou seu contrato para 2025. Capitão do Jacaré na temporada 2024, Aldry foi o responsável por levantar o troféu da primeira conquista do Patriotas: a Copa Paraná Sub-20.

Novos contratados do sub-20

O meia André Luís Guerra Santana Filho, de 19 anos, chega ao Quadricolor após passagem pelo Cruzeiro. O meia Leonardo Storrer, de 19 anos, foi outro atleta a assinar contrato com o time. Léo possui passagens pela base do Coritiba e SãoJoseense, além da sua atuação na equipe profissional do Araucária.

Na comissão técnica, o Quadricolor também fez novas contratações. Gabriel Krause é o novo auxiliar técnico, ele possui Licença C da CBF, é graduado em Educação Física e atualmente está cursando pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva, além de diversas outras qualificações. No futebol, ele já atuou no Quadricolor em 2022. Além dessa passagem, Gabriel foi auxiliar técnico e preparador físico no Paraná Clube, trabalhando ainda como técnico em grandes clubes do futebol amador da capital paranaense, como o Operário Pilarzinho e o Desportivo PR.

Diego Molina é o novo preparador de goleiros do Sub-20. Com passagens pelos elencos profissionais do Rio Branco-PR e do SãoJoseense, o profissional tem formação em educação física.

Marcos Walczak assume como preparador físico do Sub-20. Ele tem grande experiência em preparação física e fisiologia, é formado em educação física, com especialização em fisiologia do exercício e MBA em gestão de pessoas e lideranças. Marcos acumula passagens pelo Paraná Clube, Cuiabá, Cascavel, Rio Branco-PR, SãoJoseense, Campinense, Iguaçu, entre outros.

Edição n.º 1449.