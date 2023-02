Eles acreditaram na cidade: Crescimento do mercado gastronômico abre oportunidades para empreendedores

Nos últimos anos, a gastronomia em Araucária não tem se resumido apenas a um elemento da cultura local ou uma forma de lazer, o seu crescimento exponencial tem influenciado o desenvolvimento da economia local. O setor tem atraído cada vez mais empreendedores e impulsionando quem já trabalha no ramo.

Os números são positivos e ainda tendem a crescer, seguindo as tendências de comportamento da população, como por exemplo o hábito de não cozinhar em casa e comer fora. Nesta reportagem, você vai conhecer a história de cinco empreendedores da gastronomia local e suas expectativas quanto ao futuro do setor.

Boteko do Tico: de simples bar a um dos pontos mais prestigiados da cidade

Um bar que começou em uma pequena construção de madeira, bem modesta, no bairro Porto das Laranjeiras, e se tornou um dos pontos mais pretigiados de Araucária. Este é o Boteko do Tico, fundado pelos empreendedores José Luiz Weczorkowski (Tico) e a esposa Rita. “O espaço foi montado por nossa família de 2002 para 2003, ficamos um tempo, vendemos e retornamos em definitivo em 2007, que foi quando começou a se chamar oficialmente Boteko do Tico”, conta o filho Luiz.

Trabalhar com comércio sempre esteve no sangue do casal. “Meus pais tiveram açougue e eu também já tive mercado, o JL Supermercados. Os mais antigos vão lembrar. Então praticamente a vida toda trabalhamos neste ramo de alimentação e bebidas. Na época, 2002/2003, eles tinham um mini mercado no bairro e em frente ao ponto existia um terreno vago. E ali, de tanto olharem o terreno, meus pais ficaram imaginando que poderia abrigar uma boa lanchonete, mesmo na época, parecendo retirado do centro, que era onde existiam os maiores comércios. Acreditaram que daria certo e hoje, 20 anos depois, viram que o sonho era possível”, relembra.

Foto: Raquel Kriger de Paiva. Trabalhar com comércio sempre esteve no sangue do José Luiz e da esposa Rita, proprietários do Boteko do Tico.

A principal dificuldade enfrentada pela família no começo foi o fato de o bar estar em um local retirado das regiões de maior movimento. Então precisava ter um preço atrativo, bom atendimento e qualidade no que estava servindo para conquistar seus clientes. “Hoje o bar virou um restaurante, mas sempre procurando manter sua essência. Saímos de algo bem simples e fomos ao longo dos anos nos reinventando, procurando ter uma boa comida, cerveja gelada e atendimento de qualidade. Servimos almoço, jantar de terça a sábado, temos um cardápio variado de lanches, porções, cervejas, bebidas, drinks e pratos típicos como o pierogi, entreveiro e nosso tradicional bolinho de carne assado. Esporadicamente também temos música ao vivo, recebemos festas particulares e abertas a todos. Também fazemos entregas”, cita Luiz.

A concorrência, para os empreendedores, é encarada como um fator positivo, pois mantém os comerciantes atentos ao mercado e suas mudanças, buscando as melhores opções para os clientes. “Acreditamos que há espaço para que todos possam ganhar seu dinheiro de forma honesta, por isso a concorrência é algo benéfico. É como diz o ditado: “Enquanto uns choram, outros vendem lenço!”, brinca Luiz.

Sobre a Araucária do futuro, a família Weczorkowski avalia que a cidade é pujante, dá oportunidades a todos, inclusive aos comerciantes. “Nossa população cresceu muito, temos várias empresas, muitas pessoas que vem apenas a trabalho por um período. As oportunidades são inúmeras. Outro ponto é que Araucária é uma cidade que acolhe pessoas de diferentes cidades, estados e até países, cada um com uma cultura diferente e por isso temos que estar atentos aos costumes de cada um. Daqui alguns anos, teremos na cidade desde a gastronomia mais simples até a mais sofisticada, que se atenta em alimentos com restrições, alimentos com poucas calorias, sem lactose, para veganos e assim por diante. Sem contar que precisamos cada vez mais nos aprimorar em atendimento e por fim o bom custo benefício, a grande marca do Boteko do Tico”.

Bull’s Burguer caiu no gosto dos clientes pelo sabor e forma especial de atendimento

Inaugurada em junho de 2022, a Bull’s Burguer nasceu do desejo dos empreendedores Geraldo Carvalho, Ana Carvalho, Victor Carvalho e Andressa Coquetti em abrir um negócio no ramo da gastronomia, área pela qual sempre simpatizaram e tinham experiência. Eles também pretendiam apostar em um setor que tem apresentado crescimento expressivo no país nos últimos anos. “Mesmo durante a pandemia, segundo o Sebrae, a alimentação fora do lar cresceu 53% e as hamburguerias representam a maior parte desse aumento. Só no IFood as vendas de hambúrgueres aumentaram 140% nos últimos anos”, justificam.

De acordo com os empreendedores, a Bull’s Burguer rapidamente se tornou conhecida na cidade e região, com uma clientela crescente, graças a qualidade de seus produtos e serviços. “Fazemos tudo com muito capricho, acompanhamos as tendências e inovações do setor com o propósito de oferecer o melhor para os nossos clientes. Investimos na qualidade dos produtos e serviços, consequentemente conquistamos nossos clientes pelo sabor e forma especial de atendimento. Nesses nove meses, percebemos que o crescimento da clientela foi motivado principalmente por indicação, o que nos deixa felizes”, afirmam.

Foto: Raquel Kriger de Paiva. Geraldo e o filho Victor são dois dos 4 sócios da Bull’s Burguer, uma hamburgueria que caiu no gosto dos clientes.

Com o aquecimento do setor, é natural que os concorrentes comecem a crescer também, mas isso é visto pela Bull’s como algo positivo. “Concorrentes são parceiros que também favorecem o nosso setor e ampliam o mercado. A concorrência contribui, tira da zona de conforto e provoca avanços significativos para os negócios. E Araucária tem mercado para todos, não apenas no setor da gastronomia. A cidade nos últimos seis anos passou por avanços históricos, com melhorias na infraestrutura e mobilidade urbana, houve um crescimento populacional de 14,01% nos últimos dois anos, segundo o último censo do IBGE. O comércio se desenvolveu e o mercado imobiliário em pleno vapor evidencia que a cidade crescerá ainda mais. As políticas públicas promoveram estas mudanças, inclusive dando suporte, apoio aos empreendedores e microempresários do município”, destacou Geraldo Carvalho.

Como empresário, ele vislumbra nos próximos anos o comércio de Araucária e o setor gastronômico ainda mais forte e organizado. “No setor da gastronomia, temos um grande potencial, variedade de produtos e serviços, inclusive para sermos um polo turístico e gastronômico na região metropolitana da capital, assim como acontece no bairro Santa Felicidade, em Curitiba e no Caminhos do Vinho, em São José dos Pinhais. Acredito que no futuro também estaremos ocupando um espaço importante neste setor regional, ampliando a oferta de produtos e serviços na cidade e no campo, atraindo turistas, gerando mais empregos e promovendo o desenvolvimento de nossa cidade. Por isso, sempre destaco a importância do morador de Araucária comprar e consumir no comércio local, assim contribui com o progresso, a oferta de mais produtos e serviços de qualidade, com a geração de emprego, o desenvolvimento social e econômico do município”, avalia.

Com seus chopes e hambúrgueres artesanais Mr Hoppy ganha novos fãs a cada dia

Na esteira do crescimento do setor gastronômico de Araucária, a franquia da Mr Hoppy também desembarcou na cidade em julho de 2022. Uma das mais conhecidas franquias de bares de Curitiba, hoje detentora de 47 lojas espalhadas por 11 estados do Brasil, sendo 20 delas na capital e região metropolitana foi trazida pelos empreendedores Jhonatan e Bruna, de Curitiba, que desde novembro de 2021 pesquisavam a cidade como possibilidade de investimento.

“Escolhemos Araucária porque acreditamos que a cidade precisava de mais opções de entretenimento e pela sua proximidade com Curitiba, achamos que boa parte da população já conhecia a marca. Ficamos felizes porque a cidade vem atendendo as expectativas, aconteceu o que acreditávamos, muitas pessoas já conheciam o pub, mas muitas outras só conheceram com a chegada em Araucária e todos os dias temos novos clientes na loja”, afirmam.

Foto: Raquel Kriger de Paiva. Jhonatan e Bruna são de Curitiba e desde novembro de 2021 pesquisavam a cidade como possibilidade de investimento.

Os empreendedores acreditam na concorrência benéfica, que traz maior movimento na cidade e faz com que as empresas estejam sempre tentando proporcionar a melhor experiência para seus clientes. “A cidade de Araucária tem muito potencial, porém é preciso que a população desconstrua a cultura de buscar lazer somente em Curitiba, devido à proximidade com a capital, o que acontece muito. Acreditamos que Araucária tem muito a crescer, e com o passar do tempo a tendência é que as opções gastronômicas e de lazer aumentem, e o público passe a buscar isso dentro da própria cidade”.

Comodoro Burguer escolheu Araucária por ser referência no Estado

roporcionando uma verdadeira revolução no paladar dos araucarienses, a franquia da Comodoro Burguer chegou em novembro de 2019, trazida pelos empreendedores Adriano Prado e Patrícia Prado, de Curitiba. Eles afirmam que a cidade sempre chamou atenção pela estrutura e potencial de comércio existente. “É uma cidade organizada e com grande número de empresas e indústrias que, da mesma forma, acreditaram no seu potencial. Araucária é referência em nosso estado e por esses quesitos foi nossa escolhida”, confessam.

Pela escolha, os empreendedores se sentem recompensados, já que todas as expectativas que mantinham foram superadas. “Sempre fomos correspondidos e muito bem aceitos e frequentados pela população de Araucária. Somos gratos por tudo que temos vivido com a cidade. Até nossos concorrentes agradecemos, porque sem eles não estaríamos constantemente nos reinventando. A concorrência é sadia, ela exige habilidades empreendedoras do gestor do negócio”, argumentam.

Foto: Raquel Kriger de Paiva. Expectativas dos empreendedores da Comodoro com relação a Araucária foram superadas.

Adriano Prado e Patrícia apostam no poder de crescimento ainda maior para Araucária. “Seu ramo de alimentação é um atrativo para qualquer cidade, a população merece um momento de entretenimento para viver novas experiências. Daqui a 10 anos enxergamos uma cidade melhor e acreditamos fielmente que nesse período muita coisa boa e próspera estará por vir! Confiamos que Araucária tem muito a produzir e a oferecer a população, e nós do Comodoro estamos aptos e dispostos a participar desse crescimento. Em nome do Comodoro Araucária, gostaríamos de agradecer a acolhida que tivemos na cidade, que sempre nos abraçou de forma hospitaleira e respeitosa. Esperamos corresponder sempre à altura, e levar o melhor hambúrguer para sua mesa”.

Porks Porco & Chope, o pub que veio para ficar

O Porks Porco & Chope é mais um negócio gastronômico que apostou em Araucária. A unidade da franquia inaugurou em dezembro de 2022, comandada pelos empreendedores araucariense Eduardo José Marques Garcia e José de Holanda. Eles afirmam que por viverem na cidade, sentiam a necessidade de um lugar com o perfil do Porks. “Acertamos na decisão, porque Araucária não só atendeu nossas expectativas como as superou. Estamos contentes com a resposta do público”, dizem.

Para atrair os clientes, o Porks está sempre tentando diferenciar o atendimento com shows inéditos, promoções e um serviço de qualidade, respeitando a opinião e o feedback do seu público. “Estamos em constante mudança, tentando trazer novidades para os araucarienses, independente da concorrência, mas sempre nos adaptando ao que o mercado pede’, declaram.

Foto: Raquel Kriger de Paiva. Franqueados da Porks dizem que Araucária é uma ótima cidade para o ramo dos gastropubs.

Os empreendedores afirmam que Araucária é uma ótima cidade para o ramo dos gastropubs, porque ainda tem uma grande carência nesse setor. Gastropubs são bares que oferecem comida de restaurante a preços não muito caros e com ambiente descontraído. “Acreditamos numa expansão considerável nos próximos anos, com grandes nomes por aqui e o crescimento dos próprios negócios locais, com mais sedes e em lugares diferentes da cidade”, pontuam.

Considerada a maior rede de franquia de carne suína do Brasil, fundada em 2017, o Porks Porco & Chope oferece os melhores lanches e petiscos à base de carne suína e uma variedade de chopes artesanais, todos desenvolvidos com muita excelência. É inspirado nos pubs europeus, onde o cliente faz seu pedido diretamente no balcão. O porco é o produto principal, mas acompanhado de outra estrela, que é o chope artesanal.