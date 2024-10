Elio Winter Incorporações disponibiliza últimos lotes dos condomínios Canário e Beija-Flor

Capela Velha vive um momento de transformação que está tornando o bairro um dos mais promissores de Araucária. Nessa região em crescimento acelerado, destacam-se o loteamento Matsu e os condomínios Canário e Beija-Flor, que oferecem lotes a partir de 216 m², com infraestrutura completa, portaria e áreas de lazer, criando um ambiente perfeito para quem deseja construir a casa dos sonhos, investir ou expandir seus negócios.

A empresa responsável pelos condomínios é a Elio Winter Incorporações, que tem mais de três décadas de história e consolidou sua marca como referência em loteamentos e condomínios de lotes. A empresa atende pessoas que desejam construir suas residências, construtores que vão construir para vender e comerciantes que desejam expandir seus negócios.

Um símbolo dessa evolução é a Ávila’s Gym, academia inaugurada em 2023 e que rapidamente se firmou como referência em saúde e bem-estar. Além disso, Capela Velha continua atraindo novos projetos, como o Residencial Parque das Aves, que contribuirá ainda mais para a valorização imobiliária e o desenvolvimento local.

Com 35 anos de tradição, a Elio Winter Incorporações é a responsável pelos condomínios Canário e Beija-Flor, bem como pelo loteamento Matsu. A empresa oferece soluções para diferentes perfis, desde famílias em busca de um novo lar até construtores e comerciantes. Os últimos lotes disponíveis variam de 216 m² a 416 m², com condições de pagamento facilitadas: entrada de 10% e parcelamento em até 120 vezes diretamente com a construtora.

Serviço

Os interessados podem visitar a central de vendas, na rua Roque Saad, 134, no bairro Fazenda Velha, ou entrar em contato diretamente com a equipe da Elio Winter pelo telefone (41) 3352-5200.

Edição n.º 1437.