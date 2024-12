Elite Carnes Nobres busca oferecer inovação e qualidade para os clientes na hora de comprar carne

Em um domingo ensolarado, entre o aroma de um churrasco de boi Angus na grelha e o sabor peculiar de um jacaré temperado, assado no papel alumínio, nasceu uma ideia: o desejo de tornar acessíveis cortes de carnes de alta qualidade, antes encontrados apenas nos melhores restaurantes a preços elevados, e trazer para Araucária a chance de desfrutar de carnes premium diretamente em suas mesas, com qualidade e exclusividade.

Desse encontro surgiu o conceito de uma butique de carnes premium, dedicada a oferecer produtos selecionados que garantem uma experiência gastronômica memorável. Desde cortes nobres e carnes exóticas até acompanhamentos essenciais para um churrasco impecável, como pães de alho e alimentos a granel, a proposta vai além de vender carnes, transformando o simples ato de cozinhar em uma vivência gourmet.

Para concretizar o projeto da Elite Carnes Nobres, foram estabelecidos rigorosos padrões de qualidade e segurança alimentar. O empreendimento passou por processos como liberação da vigilância sanitária e obtenção de alvarás, além de estruturar uma loja pensada para proporcionar um atendimento personalizado e refinado. A seleção dos fornecedores também seguiu critérios, que incluíram a análise do tipo de criação e bem-estar animal, licenças de transporte e métodos de abate e logística, garantindo um produto final de excelência.

Foto: Divulgação. O cliente encontra na Elite tudo que precisa para o seu churrasco.

A equipe que compõe a butique é formada por veterinários e técnicos em alimentação, responsáveis por selecionar os melhores abatedouros e produtos. Essa expertise assegura o frescor, a suculência e o sabor inigualável das carnes oferecidas. O diferencial não está apenas nos produtos, mas também no atendimento: o cliente recebe orientação na escolha da peça ideal, com cortes personalizados realizados por um açougueiro experiente, além de dicas detalhadas de preparo que incluem temperos e métodos de cozimento. Para quem busca praticidade, há ainda a opção de levar a carne já preparada para casa.

O catálogo da butique reúne uma seleção diversa e sofisticada de carnes, com destaque para opções exóticas como jacaré, rã, codorna, avestruz, javali, coelho, pato e búfalo, além de carnes tradicionais como galinha caipira, cordeiro, carneiro, porco e cortes bovinos de raças renomadas, como Wagyu, Angus e Tauros. Entre as carnes exóticas, cortes como jacaré, rã, codorna e avestruz estão entre os mais procurados.

A loja foi criada com o propósito de oferecer mais do que produtos: uma experiência gastronômica completa. Cada visita é uma imersão no universo gourmet, onde qualidade superior, atendimento cuidadoso e conhecimento técnico se combinam para transformar o preparo de uma refeição em um momento especial.

Serviço

A Elite Carnes Nobres está localizada na Av. Dr. Vítor do Amaral, n.º 512 , sala 4, e o horário de funcionamento é de terça-feira a sexta das 09:00 às 21:00 e aos sábados, domingos e feriados das 10:00 ao 13:00.