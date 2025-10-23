A Elite Sport Team promoverá um simulado de duathlon que acontece no próximo domingo, 26 de outubro, às 8h, na pista do CSU. A prova terá participação gratuita e os percursos do duathlon são de 5km de corrida a pé, 20km de bicicleta, e mais 2km de corrida final. Além disso, quem preferir poderá participar de um teste de atletismo com uma corrida que terá percurso de 5km na pista, e de uma caminhada de 2km para iniciantes.

O treino de duathlon envolve as seguintes etapas: primeira corrida, que será a etapa inicial para que os participantes possam se aquecer e entrar no ritmo, geralmente com intensidade mais alta. Na sequência vem a transição, que é a troca rápida de modalidade, exigindo agilidade dos atletas. Em seguida será a prova de ciclismo, cujo percurso pode ser feito com diferentes intensidades e terrenos para simular condições de prova. A etapa final é uma segunda corrida, onde o atleta precisa lidar com a fadiga das etapas anteriores.

O simulado será ministrado pelo atleta Maicon Sulivan, proprietário da Elite Sport Team, que possui experiência em competições nacionais e internacionais de duathlon e triathlon. Durante o evento também haverá sorteio de brindes entre os participantes, doados por empresas parcerias. “O objetivo desse treino é incentivar novos atletas e apoiar o esporte em Araucária. Aproveito para agradecer as empresas que acreditam em nosso projeto”, disse Maicon.

Para participar, basta fazer a sua inscrição pelo link https://www.even3.com.br/simulado-de-duathlon-644078/. Mas atenção: será obrigatório o uso do capacete duro, afivelado durante todo o percurso do ciclismo, não será permitido o uso de fones de ouvido durante o ciclismo e a corrida, como também será proibido o ‘vácuo’ na prova de ciclismo.

