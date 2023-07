Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Os dias foram difíceis, não só para os pescadores, mas para muitas outras pessoas da região sul do Brasil. Devido à grande tempestade que atingiu os três estados, por motivos de segurança, a pescaria foi cancelada por duas semanas. É previsto que nos próximos dias tudo volte ao normal.

Além disso, essa semana teremos a lua nova, um período onde a pesca não é recomendada, e seu último dia será na segunda-feira (24/07). Muitos devem saber que a luminosidade é um grande fator para uma boa pesca, devido aos peixes procurarem comidas na superfície, entretanto, na lua nova existe pouca luz. Mas já na terça-feira (25) começa a lua crescente, fase onde temos muita iluminação e a pescaria é muito recomendada.

Os peixes que estão batendo muito são a Anchova e o Vermelho. Porém, também tem outros em alta, como o Xaréu-Preto, Dourado, Olho de Cão, Dourado-do-mar, Corvina, Bicuda, Roncador Amarelo, Sororoca, Papa Terra, Peixe Porco e Xerelete. Já os que estão com pesca proibida são a Sardinha, Bagre Branco e Cação.

O peixe Betara talvez seja a espécie que tenha os nomes mais diferenciados, podendo ser muito conhecido como Papa-Terra ou talvez Perna de Moça e até mesmo como Judeu. Seu corpo é comprido e em sua mandíbula existe um barbilho. A cor desse peixe é prata, com manchas em algumas partes do corpo. O tamanho do Papa-Terra raramente passa de 60 cm, e seu peso pode chegar a 1,5 kg.

