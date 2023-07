Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

O recesso de julho está acabando, muitas pessoas resolveram viajar e outras preferiram descansar em casa, e tem os amantes da pescaria que aproveitaram a folga e resolveram colocar a pesca em dia. Porém, mesmo com as férias acabando, podemos tirar um tempinho para pegar uns peixes, não é mesmo?

Uma boa notícia é que a fase da lua pode contribuir com isso, na última terça-feira (25/07) iniciou a lua crescente, que finalizará no último dia do mês. Já a próxima fase, que será a lua cheia, ficará do dia 1° de agosto até o dia 07 do mesmo mês. A crescente e a cheia são as mais recomendadas para a pesca.

Talvez você conseguirá pescar uma Anchova ou Vermelho, já que são os peixes que estão mais em alta atualmente. Mas além deles, também tem o Xaréu-Preto, Dourado, Olho de Cão, Dourado-do-mar, Corvina, Bicuda, Roncador Amarelo, Sororoca, Papa Terra, Peixe Porco e Xerelete.

Com certeza você já ouviu falar da Cavala, talvez não com esse nome. Ela pode ser muito conhecida como Cavala-da-índia, Cavala-aipim, Aimpim, Guarapicu, entre outros. Esse peixe também é muito usado em várias receitas, por sua carne ser muito nutritiva e saborosa.

Sua escama é tão pequena, que às vezes pode aparentar não ter nenhuma. Seu comprimento pode atingir 1,5 m e o peso mais de 30 kg. A coloração é azul metálica, com algumas partes prateadas.

Edição n. 1373