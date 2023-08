Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Bem vindos ao mês de agosto, muito conhecido como o mês do cachorro louco. Muitas pessoas acham que esse mês traz má sorte, surpreendentemente não apenas no Brasil, como em muitos outros países. Mas aqui não falamos de cães, e sim de peixes. Mesmo que o mês 08 não seja o melhor para pescar, devido ao tempo frio, não podemos perder as esperanças.

Estamos nos últimos dias da lua cheia, a fase mais recomendada para realizar uma boa pescaria. Nesta terça-feira (08/08) se inicia a lua minguante, que é uma época muito boa para pegar alguns peixes, mas não igual à lua cheia. A minguante ficará até a terça-feira (15) da próxima semana.

Muitos pescadores, pelo menos uma vez na vida, já pegaram um Roncador. Talvez o conhecendo com outro nome, como canarinho, coró, coró de listra, coró amarelo, entre outros. Esse peixe é considerado por muitos como “lambari do mar”.

Seu nome “Roncador” vem do fato dele possuir um ronco bem alto ao ser pego. Mas devemos tomar muito cuidado quando formos pescá-lo, seu tamanho dificilmente passa de 35 cm e seu peso de 500g, mas isso não significa que ele não seja perigoso. Sua carne é muito apreciada, mas com vários espinhos. Ao retirar o anzol de sua boca, ele pode se eriçar e liberar seu espinho, assim podendo causar algum ferimento no pescador.

É fácil de reconhecê-lo, tanto pelo seu tamanho, quanto pela sua coloração, que pode variar entre prateado e amarelo, além das faixar verticais escuras que possui nas laterais.

Melhor viver pescando, do que morrer trabalhando. Bora pescar pra viver mais? Boa pescaria a todos!

Edição n. 1374