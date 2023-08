Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Muitos pescadores tiveram que guardar suas varas de pesca, sendo previsto que fiquem por um tempo dentro do armário. Com esses dias de chuva, muitas pescarias estão sendo canceladas, devido ao mar muito agitado e perigoso. Entretanto, ao que tudo indica, em setembro tudo voltará ao normal.

Além disso, a fase da lua também não irá colaborar com os pescadores e você já deve saber o motivo. A lua nova chegará nesta quarta-feira (16/08) e mudará somente na quarta da próxima semana, dia 23. E se alguém estiver planejando pescar nesses dias, mesmo com o mau tempo, eu lhe desejo boa sorte, porque nessa fase a pescaria não é adequada. Os peixes estarão mais ao fundo, sendo assim, mais difícil de conseguir pegar algum.

Com isso, talvez seja melhor deixar para pescar uma próxima vez a Anchova, Vermelho, Xaréu-Preto, Olho de Cão, Dourado-do-mar, Corvina, Bicuda, Roncador Amarelo, Sororoca, Papa Terra, Peixe Porco e Xerelete. Mas não se esqueça daqueles peixes que não podem ser pescados em hipótese alguma, que são a Sardinha, Bagre Branco e Cação.

Hoje conheceremos a Prejereba, ou como muitos conhecem, Gereba ou Peixe-folha. Esse peixe também possui um nome muito curioso, ele é muito conhecido como Peixe-sono ou Dorminhoco, curioso, não é?

Esse peixe que gosta de dormir pode atingir 110 cm, e pesar até 20 kg. E tome cuidado ao pescá-lo, ele costuma dar um show de saltos para conseguir fugir.

Um diferencial nesse peixe é a sua coloração, que pode afetar seu modo de agir. Parece até história de pescador, mas se sua cor for mais escura, a Prejereba ataca suas iscas com mais afinco, enquanto se o peixe for de uma cor mais clara, o ataque não será tão persistente.

Melhor viver pescando, do que morrer trabalhando. Bora pescar pra viver mais? Boa pescaria a todos!

Edição n.º 1376