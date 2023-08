Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Quem aí tá com vontade de comer Sardinha? Depois de muito tempo proibida, finalmente a pesca da espécie está liberada e provavelmente irá se até meados do mês de março de 2024. Um dos principais motivos desse período de pesca em defesa, é sua reprodução. Por muito tempo esse peixe ficou em risco de extinção devido a sua grande procura, mesmo com a pesca sendo proibida. Mas felizmente, com o passar do tempo, a sua pesca está voltando a estabilidade.

Também conhecido como Manjua, está muito presente na nossa culinária, e com apenas um clique, você consegue encontrar inúmeras receitas na internet com a Sardinha sendo o ingrediente principal. Possuindo uma variedade de tipos e espécies, esse peixe pequeno recebeu esse nome em homenagem ao seu local de origem, a Ilha Sardenha, localizada no Mar Mediterrâneo. Seu tamanho pode chegar a medir até 25 cm, variando entre as espécies. E sua coloração mais comum é a prateada.

Mesmo com a lua crescente chegando no dia 24/08 e permanecendo até o dia 29/08, não terá muita influência na pesca desse peixe, devido à Sardinha ficar mais em águas rasas do mar, e em grandes cardumes. Mas a pesca de outros peixes pode ser um pouco mais difícil, já que a fase crescente da lua é uma época um pouco difícil de se pescar. A luz estará presente, mas ainda assim não é suficiente para uma grande pescaria.

Não se esqueça que junto da Sardinha, os outros peixes que estão liberados para a pesca são: Anchova, Vermelho, Xaréu-Preto, Olho de Cão, Dourado-do-mar, Corvina, Bicuda, Roncador Amarelo, Sororoca, Papa Terra, Peixe Porco e Xerelete.

Melhor viver pescando, do que morrer trabalhando. Bora pescar pra viver mais? Boa pescaria a todos!

Edição n.º 1377