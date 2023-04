Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Mais um mês que vai findando, e o que é melhor para relaxar do que uma boa pesca? Nesse fim de abril e começo de maio, teremos a transição da lua nova para a cheia, ou seja, a lua crescente, que se inicia no dia 27/04 e vai até o dia 04/05. Os quartos de lua só aparecem em época de lua crescente e minguante, dessa vez sendo no primeiro dia do mês de maio.

Nessa fase da lua, os peixes ainda estão tímidos. A maioria permanece imersa, porém ainda temos alguns que ficam na superfície. Há quem diga que na costa paranaense os desinibidos da vez são o “Vermelho”, também conhecido como “Olho-De-Cão”, e o “Porco”.

A melhor isca para pegar esses peixes é a artificial sabiki. Essa isca é feita com uma linha de nylon, onde são fixados vários anzóis com linhas mais finas, sendo possível fisgar vários peixes de uma vez. Essa isca também é enfeitada de diversas maneiras, tendo o objetivo de chamar a atenção do peixe. Ela pode ser encontrada no aviário de sua preferência.

E é claro que não podemos deixar de lembrar aqui dos peixes que estão indefesos até o mês de maio: Camarão, Sardinha, Bagre Branco e Cação.

