Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Sei que com esse calor, o que os pescadores de plantão mais querem é pescar, mas infelizmente isso não será possível. Tivemos mais um final de semana em que o mar estava muito agitado, e por consequência, não teve pescaria. Ainda assim, recebemos uma notícia surpreendente: quem aproveitou, se deu bem, mas quem não foi, terá que esperar mais um pouco. Isso porque a sardinha voltará para o grupo de peixes indefesos, que irá acontecer no dia 1° de outubro, e a previsão é que essa restrição acabe somente no dia 30 de março de 2024.

Lembrando que nas últimas semanas, o mar anda bastante perigoso, então não arrisque sua vida. Entretanto, após esse tempo arriscado, existe uma lista inteira para pescar: Anchova, Vermelho, Xaréu-Preto, Olho de Cão, Dourado-do-mar, Corvina, Bicuda, Roncador Amarelo, Sororoca, Papa Terra, Peixe Porco e Xerelete.

Falando em Xerelete, esse peixe também é conhecido por outro nome, o Carapau. Seu tamanho normal varia entre 50, 70 e 80 cm. Seu peso pode chegar de 5 a 8 kg. Sua cor é bem marcante, o dorso é uma mistura de azul-esverdeado e cinza, enquanto os flancos e o ventre é uma festa de prateados ou dourados. E preste bem a atenção na sua cabeça, ela é bem arredondada. Com certeza, com essas características, você conseguirá identificá-lo facilmente.

E ainda nem falamos da fase da lua, que do dia 14 ao dia 21/09, será a nova, e como você bem sabe, não é recomendada para a pesca.

Melhor viver pescando, do que morrer trabalhando. Bora pescar pra viver mais? Boa pescaria a todos!

Edição n.º 1380