Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Na última coluna comentamos sobre o dia de Halloween, mas além desse evento fantasmagórico, também temos uma festa totalmente o oposto deste, que é o feriado do Dia da Nossa Senhora da Aparecida, a Padroeira do Brasil. No mesmo dia, 12 de outubro, também se comemora o Dia das Crianças.

Com tanta festança para o mês de outubro, um ótimo jeito de celebrar, é agarrar sua vara de pesca e ir pegar alguns peixes. Mas não se esqueça de verificar o tempo antes de sair de casa, ainda mais se você for pescar em alto mar. Nos últimos dias temos presenciado muitas tempestades assolando a região sul do país, então todo cuidado é pouco.

Também é muito bom checar a fase da lua, mas não precisa se preocupar em pesquisar na internet, você pode conferir aqui mesmo. Ainda estamos na fase da lua minguante, onde o último dia será nesta sexta-feira (13/10). Em seguida, ela dará lugar para a lua nova, que ficará até o dia 21/10. Lembrando que essa fase não é recomendada para pescaria, já que não possui tanta luz e os peixes ficam mais escondidos.

Os peixes proibidos para a pesca são: o Cação, o Bagre Branco e a Sardinha. Já os que estão em alta, ou seja, as espécies que atualmente estão mais fáceis de pegar, são: Anchova, Vermelho, Xaréu-Preto, Olho de Cão, Dourado-do-mar, Corvina, Bicuda, Roncador Amarelo, Sororoca, Papa Terra, Peixe Porco e Xerelete.

A Traíra é um peixe de água doce, e está muito presente no prato do brasileiro, o que é muito bom, já que essa espécie possui muitas proteínas.

Mas é bom tomar cuidado, já que por ser um forte predador, existem espinhos em suas nadadeiras, e sua boca é grande com dentes afiados.

Seu tamanho pode chegar na média entre 30 a 80 cm, e seu peso de 1 a 5 kg, com algumas espécies chegando até 10 kg. Sua coloração pode ser um verde-oliva ou um marrom-escuro e com algumas manchas pretas.

Edição n.º 1384