Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Apesar da previsão do tempo estar marcando temperatura alta, a chuva também está dando as caras. Com isso, não é a melhor época para sair em uma pescaria. Além disso, a fase da lua também não é a mais recomendada para pegar alguns peixes.

A lua nova surgirá nesta quinta-feira, 11 de janeiro, e finalizará na próxima quarta-feira, 17 de janeiro. E como muitos sabem, a lua nova não é a melhor fase, isso porque a luminosidade é menor, com isso os peixes ficam mais para o fundo do mar e dos rios.

Você já deve ter ouvido falar do peixe Barracuda, seja pessoalmente ou em algum filme, já que esse peixe é muito conhecido, principalmente devido à sua agressividade. Por esse mesmo motivo, ele é muito apreciado na pesca esportiva.

Entretanto, é importante destacar que a Barracuda pode atacar humanos caso se sentir ameaçada. Além disso, se for consumir carne deste peixe, é recomendado muito cuidado, já que existem casos de intoxicação alimentar.

Uma Barracuda de tamanho normal pode medir por volta de 60 a 100 centímetros, e pesar entre 8 a 15 kg. Enquanto uma Barracuda gigante mede de 1,5 a 2 metros, e pesa cerca de 23 a 50 kg.

O corpo deste peixe é comprido e fino, sua mandíbula é grande e forte e seus dentes são afiados. Sua coloração varia entre azul-acinzentado na parte superior do corpo, e entre prateado e branco na parte inferior.