Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

A lua cheia chagará nos próximos dias, mas apesar de ser a melhor fase lunar, o tempo chuvoso não está colaborando com os pescadores. A lua cheia é a mais recomendada para pescaria, por causa da sua grande luminosidade. Quando está nesta época, os peixes ficam mais perto da superfície, e assim é mais fácil para pegá-los.

Para quem prefere pescar em outros lugares, o peixe Dourado está em alta no município de Bombinhas, em Santa Cantarina.

Um peixe que é muito apreciado pelos pescadores, é o Bonito, também conhecido como Sarrajão ou Sarda. A espécie mais famosa é o Bonito Listrado devido ao seu valor comercial, já que sua carne é muito consumida na culinária.

Esse peixe tem escamas pequenas e um corpo alongado. Sua coloração atinge um tom de azul escuro, mas na região do ventre é uma cor prateada. Além disso, ele é muito reconhecido por suas listras que se espalham pela lateral do corpo.

Devido sua natureza agitada e agressiva, ele é um dos favoritos dos amantes de pesca esportiva.

É importante destacar que esse peixe é da família do Atum, e por causa disso, é muito confundido com ele. Uma das principais diferença entre eles, é seu tamanho e peso. O Atum mede cerca de 1 metro e pesa mais de 50 kg, existindo espécies que podem chegar a atingir 200 kg. Já o Bonito mede no máximo 1 metro e pesa 15 kg.

