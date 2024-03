Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

O mês de fevereiro está finalizando, e a rotina finalmente está se estabilizando. Com o dia a dia corrido, com idas ao trabalho, bancos e outras coisas, fica muito difícil marcar uma pescaria com amigos. Mas o primeiro final de semana de março é uma ótima oportunidade para combinar.

A lua que estará presente nos próximos dias é a minguante, que começará no dia 03, e finalizará no dia 09 de março. Apesar de não ser a mais recomendada, a lua minguante ainda é uma ótima fase para realizar uma pescaria.

Um ótimo peixe para pegar nesta pescaria, é o Atum. Um detalhe importante, é que ‘Atum’ é o nome que engloba várias espécies, sendo no total, 12 espécies do gênero Thunnus e mais 2 espécies da família Scombridae.

Seu corpo é alongado, onde as barbatanas dorsais são separadas e sua cauda é bifurcada. O dorso possui uma coloração azul escuro, e seu ventre e o flanco são prateados.

A sua medida pode variar de acordo com a espécie. Por exemplo, o Thunnus Alalunga, mais conhecido como Avoador ou Atum Albino, pode atingir 140 centímetros e pesar cerca de 60 kg. Também existe o Thunnus Thuynnus, que mede por volta de 3 metros, pode pesar 400 kg, chegando até mesmo pesar 700 kg.

Edição n.º 1404