Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Uma boa notícia para os pescadores: a época de chuva passou, ou pelo menos deu uma trégua. Mas essas boas novas não são tão animadoras assim. Apesar do tempo bom, a fase da lua não é a melhor para realizar uma pescaria.

A lua crescente é a fase da vez, onde permanecerá do dia 17 até o dia 24 de março. A crescente não é uma lua tão boa. Ela é regular, isso porque nessa época a luminosidade começa a aparecer, e os peixes começam a ir para a superfície, mas são apenas alguns.

Um peixe muito requisitado pelos pescadores esportivos é o Peixe-Galo. Um nome um tanto inusitado, não é? Mas relaxa, ele não canta quando o sol nasce, apenas fica bastante agressivo quando é fisgado.

Detalhe importante desse peixe é que ele possui três espécies diferentes, as quais são: Selene vomer, a principal e mais conhecida; Selene setapinnis; e Selene brownii.

Essas espécies são bastante parecidas umas com a outras, mas possuem características próprias também. Por exemplo, a Selene vomer possui as barbatanas anal e dorsal pontudas, enquanto as outras espécies não apresentam tal característica. Apesar de medir quase o mesmo tamanho e o mesmo peso, sendo aproximadamente 48 cm e 2kg, podendo variar bastante.

Outra característica interessante é que a Selene brownii possui quatro espinhos longos na barbatana dorsal, além de possuir os olhos maiores e o corpo menor que a Selene setapinnis. Mas algo em comum que todas possuem é o formato côncavo da cabeça.

