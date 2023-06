Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

A época do ano mais esperada por muitas pessoas se inicia, o mês de junho, onde temos as tão aguardadas Festas Juninas, ou como muitos conhecem, Festas de São João, com muitas comidas típicas e muita festança. Mas mesmo com essa comemoração e esse tempo congelante, não deixe de tirar um dia para ir pescar.

No dia 03/06 é o último dia da lua crescente, dando lugar a lua cheia, que ficará até o dia 09/06. Como dito em colunas anteriores, essa fase da lua é excelente para pesca, devido a sua grande luminosidade.

E não é somente as pessoas que estão animadas com as festividades juninas, aparentemente os peixes também estão querendo dançar quadrilha. Temos novos integrantes para a lista de peixes que estão batendo, e são eles: Xaréu-Preto, Dourado e Anchova. Além do peixe Vermelho, já dito, previsto para ficar em alta até meados do mês de agosto. Também temos o Olho de Cão, Dourado-do-mar, Corvina, Bicuda, Roncador Amarelo, Sororoca, Papa Terra, Peixe Porco e Xerelete.

O Xaréu-Preto também é muito conhecido como “Ferreiro”. Seu comprimento pode chegar a 1 metro, e sua cor pode variar entre marrom-escuro e preto.

Melhor viver pescando, do que morrer trabalhando. Bora pescar pra viver mais? Boa pescaria a todos!

Edição n. 1365