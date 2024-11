Em 2024, iluminação de Natal pode custar até R$ 4,3 milhões ao Município

O Diário Oficial do Município trouxe nos últimos dias o edital de licitação para contratação das empresas que ficarão responsáveis por instalar a decoração de Natal nas ruas de Araucária.

O edital com as regras da licitação prevê que a abertura do certame aconteça em 14 de novembro. Deixar a cidade iluminada para o final de ano pode custar ao contribuinte até R$ 4.326.28,70. A tendência, no entanto, é que o valor caia um pouco em virtude da concorrência entre os interessados em executar o serviço.

De responsabilidade da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR), a licitação está dividida em dois grupos. Uma destinada a ampla concorrência e outro destinado a empresas com menor capital social. Ao todo são 10 lotes.

Entre os enfeites que serão instalados estão luminosos no chão e em postes nas ruas Ceará, Heitor Alves Guimarães, Roque Saad, Luiz Armando Ohpis, Leonardo João Wieczorkowski, Avestruz, Victor do Amaral, Vital Brasil, Pedro Druszcz, São Vicente de Paulo, Manoel Ribas, Carlos Hasselmann e a Marginal da Rodovia do Xisto.

Espaços públicos tradicionais da cidade também ganharão decoração temática. É o caso do Portal Polonês, do Paço Municipal, o viaduto de entrada da cidade, a Praça da Bíblia, a Praça do Seminário, o Parque Cachoeira e a Praça da Matriz.

Edição n.º 1439.