Dados do portal da transparência do Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN) mostram que, em 2025, os acidentes de trânsito mataram dez pessoas em Araucária. O registro de óbitos considera apenas os casos de falecimentos no local do sinistro. Essas informações são públicas e podem ser consultadas por qualquer pessoa no site do Órgão

Das 10 vítimas fatais, 7 eram motociclistas e os outros 3 condutores de carros e/ou veículos do tipo. Todos os dez mortos eram do sexo masculino. A análise dos dados também permite estratificar essas vítimas por faixa etária: 2 tinham entre 18 e 29 anos; 2 entre 30 e 40; 3 entre 41 e 50; 1 entre 51 e 59; e outros dois não tiveram a idade apurada quando do sinistro.

TOTAL DE ACIDENTES

Também conforme dados disponibilizados pelo DETRAN, o total de acidentes registrados em vias municipais, estaduais e federais de Araucária totalizaram 1.574 nos doze meses de 2025. Desse total, 261 acidentes tiveram vítimas (dentre as quais estão as vítimas fatais). Em outros 1.313 sinistros os danos foram apenas materiais.

Os envolvidos nesse universo de 1.574 sinistros totalizaram 2.681 pessoas, sendo que 275 delas foram socorridas com algum tipo de ferimento e encaminhadas a unidades hospitalares. No entanto, os dados do portal da transparência do DETRAN não disponibilizam a informação de quantas dessas vítimas eventualmente evoluíram para óbito posteriormente.

As informações disponibilizadas pelo DETRAN mostram que a grande maioria dos motoristas envolvidos nesses acidentes era do sexo masculino (1.059 pessoas). Já as mulheres totalizaram 314. Outros 348 motoristas não tiveram o gênero identificado quando do cadastramento da ocorrência.

O levantamento também permite saber as vias do Município em que os acidentes foram mais corriqueiros. A campeã de sinistros é a Avenida das Araucárias (159) Em seguida aparece a Avenida Archelau de Almeida Torres (54). O top 3 se encerra com a Rua Marcelino Jasinski (50).

Outro dado disponibilizado é o do tipo de veículo envolvido nessas ocorrências. Os carros, por exemplo, totalizaram 1.947. Já caminhões somaram 410. As motocicletas 321. Os ônibus 129. Camionetes foram 59, seguido de bicicletas (22) e tratores (20).

Edição n.º 1498.