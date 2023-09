Em 3 meses, Polícia Militar de Araucária registra resultados positivos no combate à criminalidade

Entre 1º julho a 13 de setembro deste ano, a 2ª Cia da Polícia Militar de Araucária apresentou um balanço bastante positivo nas ocorrências atendidas. Houve um aumento significativo no número de prisões por força de mandados e apreensões de drogas para consumo.

Quanto ao número de furtos e roubos, foi registrada queda de 72,22% nos bairros Cachoeira e Iguaçu e na região do Centro, em comparação com o mesmo período de 2022.

Conforme boletins lavrados pela PM, também foram apreendidos no período uma tonelada e 785kg de maconha, 18kg de cocaína e 68kg de crack, totalizando um aumento de 527% nas apreensões de drogas para consumo e ainda 69,23% de aumento nas prisões relacionadas ao tráfico na cidade. Com relação ao cumprimento de mandados de prisão, o aumento foi de 59,45% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O comandante da 2ª Cia da PM de Araucária, 1º Tenente Francimar de Moraes Zamierowski, destacou o empenho e dedicação dos policiais militares como propulsores dos resultados positivos obtidos e garantiu que os mesmos, com a valorização da sua gestão, estão determinados a continuar servindo e protegendo os araucarienses. “Nossa expectativa é melhorar cada vez mais, haja vista que a 2ª Cia /17° BPM recebeu 23 novos policiais que se formaram no dia 12 de setembro. Situação que possibilitou atender demais áreas da segurança pública, como o retorno da Patrulha Comercial e Maria da Penha e reforço com equipes supletivas no policiamento ostensivo”, comentou.

Ainda de acordo com o comandante, esses resultados também vêm em resposta aos pedidos dos comerciantes da região central de Araucária acerca do aumento de casos de pequenos furtos e roubos em seus estabelecimentos. “É uma grande honra e satisfação poder compartilhar com os araucariense esses dados, que refletem os esforços incansáveis de nossa equipe e de todas as forças de segurança locais em prol de um ambiente mais seguro e protegido para todos. Ao analisar as estatísticas, é evidente que estamos fazendo progressos significativos na redução da criminalidade em nosso município. Em comparação com o ano de 2022, registramos uma notável diminuição de 52% na taxa de homicídios durante os primeiros 8 meses de 2023. Essa é uma conquista que deve ser celebrada, pois reflete o compromisso de nossa equipe com a segurança de todos os moradores”, disse.

Ele também destacou os ótimos resultados no combate aos crimes de roubo e furto. “Comparando os primeiros 8 meses de 2022 com o mesmo período de 2023, observamos uma redução impressionante de 56% nos roubos e 21% nos furtos. Essa tendência positiva se intensificou ainda mais durante os últimos 75 dias, desde minha chegada como comandante da 2ª Cia, com uma redução de 72% nos roubos e 33% nos furtos em relação ao ano anterior”, disse.

O Tenente salientou que os resultados positivos são fruto de uma colaboração intensa entre as forças de segurança de Araucária, com destaque para a Guarda Municipal, que tem sido uma aliada importante na missão de garantir a segurança pública. “Juntos, continuaremos a trabalhar incansavelmente para melhorar ainda mais a qualidade de vida e a tranquilidade de todos os habitantes de Araucária. Em nome de toda a equipe do 17º Batalhão da Polícia Militar e da 2ª Companhia, agradeço pelo apoio e confiança de vocês. Nossos esforços estão direcionados para construir um futuro mais seguro e próspero para todos. Contem conosco!”, comemorou.

Edição n.º 1382