Em abril, Parque Cachoeira recebe mais uma edição da POPFEST

O Parque Cachoeira vai receber no primeiro final de semana de abril um super evento para todas as famílias de Araucária e região. É a POPFEST, que está sendo organizada pelo O Popular do Paraná.

Pensada como um espaço de valorização dos artistas e comerciantes araucarienses, a POPFEST acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de abril e tem como objetivo promover a cultura e economia local, de modo a propiciar as famílias de Araucária e região momentos únicos de entretenimento.

Na programação do evento estão mais de vinte shows, todos estrelados por artistas locais, tocando os mais variados ritmos. O evento contará ainda com aulões de fitdance e move dance, batalha de rimas, breaking, apresentação de capoeira, desfile de cosplay, apresentação de grupo folclórico polonês e grupo gauchesco, oficina de circo, polifitness e intervenções teatrais. “A ideia do evento é transformar o Parque Cachoeira num grande palco para os nossos artistas brilharem”, destaca Waldiclei Barboza, do O Popular.

Além das apresentações artísticas, o Parque ganhará uma mega área kids, com mais de quinze brinquedos, entre infláveis, touro mecânico, cama elástica e muito mais. Tudo para que a criançada possa se divertir de montão com suas famílias. “Teremos monitoria em todos os brinquedos, de modo a garantir um espaço saudável de lazer para criançada”, acrescenta Waldiclei.

Outra grande atração da POPFEST será a apresentação de cavalos adestrados. “Essa foi uma atração que trouxemos ano passado e que fez muito sucesso entre a criançada. Renovamos a parceria com o Centro Hípico Lusitano e neste ano eles estarão novamente com a gente no sábado e domingo”, explica Waldiclei.

Praça de alimentação

A POPFEST ainda contará com uma gigantesca praça de alimentação, com mais de vinte operações. “Os parceiros que ocuparão esses espaços são essencialmente aqui de Araucária, reforçando o compromisso do evento de estimular a economia local”, pontua Waldiclei. Ele acrescenta ainda que haverá distribuição de pipoca e algodão doce para a criançada.

Horários

Já se interessou pelo evento? Então não marque nada para esses dias e já anote aí os horários da Festa: na sexta-feira (5), já a partir das 10h, a praça de alimentação está em funcionamento. A abertura oficial do evento, no entanto, acontece às 18h e encerramento às 22h. No sábado (6) e domingo (7), o horário é das 10h às 22h, com atrações durante todo o dia.

Saiba mais

Quer saber como se tornar um apoiador da POPFEST? Então mande uma mensagem pra gente pelo whats 41 3614-2500.

Edição n.º 1406