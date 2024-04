Um supermercado localizado na Rua Prímula, no bairro Capela Velha, foi alvo de ladrões na manhã desta segunda-feira (22/04). Eram por volta das 11h quando quatro homens e uma mulher roubaram alguns itens do estabelecimento, após ameaçarem quem estava no local, usando um simulacro de revólver.

A Polícia Militar de Araucária e a Guarda Municipal foram acionadas e ao chegarem no local, receberam informações dos funcionários de que o mesmo quinteto também havia tentado roubar um caminhão frigorífico que estaria prestes a descarregar uma carga de carnes.

O motorista do caminhão confirmou que a tentativa de roubo só foi frustrada porque ele conseguiu fugir dos suspeitos. Os cinco ladrões ainda tentaram abordar uma terceira vítima, um motorista de aplicativo, este relatou que os suspeitos o ameaçaram com uma arma, que mais tarde descobriu-se ser um simulacro de revólver cromado, e pediu que ele os levasse a um outro endereço, alegando que precisavam fugir daquele cenário, pois haviam cometido um crime, minutos antes.

Em ação rápida, PM e GMA prendem quinteto que assaltou supermercado no Campina da Barra 1

As vítimas repassaram as características dos cinco elementos. A partir daí, equipes da PM, com apoio do helicóptero militar, e viaturas da GMA, iniciaram buscas pelas redondezas. Em determinado momento, a PM recebeu a informação de que os bandidos estariam escondidos em uma casa localizada na Rua Maria Aparecida Odppis Trauczynski. Já neste endereço, os agentes policiais conversaram com uma senhora, que confirmou que os autores estariam escondidos no interior da residência, liberando a entrada das equipes.

Dentro da casa foram localizados os suspeitos, que acabaram confessando os crimes. Na sequência, a PM, com apoio da GMA, encaminhou os suspeitos para a Delegacia de Araucária para as providências cabíveis. O simulacro foi encontrado durante uma varredura em uma horta que havia no endereço e também foi levado pelas equipes até à DP.