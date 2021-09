Em apenas um dia, cinco mulheres foram vítimas de violência doméstica

Foto: Marco Charneski

É difícil estabelecer números exatos para mensurar a violência, mas as estimativas ajudam a esclarecer, ainda que de forma imprecisa, que as ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha não param de crescer. Em Araucária, por exemplo, em apenas um dia, cinco situações dessa natureza foram atendidas pela Guarda Municipal. Isso mesmo, cinco casos de violência doméstica registrados apenas no domingo, 12 de setembro. De todos os casos, apenas dois agressores acabaram presos. Nos outros três, as partes apenas foram orientadas, sendo que não houve, segundo relatos, agressões físicas ou de outra natureza, somente discussões acaloradas.

Por volta das 20h, uma Equipe da GMA atendeu uma situação na rua Silvio Cantelle, bairro Capela Velha, em que o suposto agressor teria, de acordo com a vítima, lhe apertado o pescoço e desferido chutes nas suas pernas. Nessa ocorrência, as partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para providências.

Em outra situação, na rua Targino Silva, no bairro Boqueirão, a vítima teve um ferimento no nariz e precisou de cuidados médicos. Ela foi levada por uma Equipe até a UPA, e posteriormente encaminhada à Delegacia, onde representou criminalmente contra seu marido. O agressor foi autuado em flagrante, baseado na Lei Maria da Penha, e ficou à disposição da justiça.

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021