Em apenas um dia, GMA atendeu três ocorrências de violência doméstica

Araucária registrou um final de semana violento, com muitos acidentes, inclusive com um óbito, e vários casos de violência doméstica. Somente no domingo, 07 de abril, a Guarda Municipal de Araucária atendeu três situações de agressões. A primeira ocorrência aconteceu por volta de 17h, na Rua Yoshiaki Nagano, no bairro Capela Velha. Uma equipe da GM foi parada pela filha de uma mulher vítima de violência. A moça mostrou as mensagens de sua mãe, que estaria pedindo ajuda porque seu companheiro estava a agredindo e a ameaçando de morte. Os agentes foram até a casa da vítima, junto da filha, e confirmaram a situação envolvendo Lei Maria da Penha. O agressor foi abordado e encaminhado para a delegacia.

Na segunda situação, que aconteceu por volta de 19h, uma mulher ligou para a Central da Guarda Municipal pedindo ajuda, na ligação ela dizia que fugiu de casa com seu filho menor de idade, após serem agredidos pelo seu companheiro. A ocorrência aconteceu na Rua Prímula, no bairro Campina da Barra.

Uma equipe da GM foi até a endereço e avistou a mulher com seu filho no meio da rua. Após isso, os agentes foram até a casa da vítima e localizaram o agressor. Ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil paras as medidas cabíveis.

Pai agride filho

Na tarde do mesmo dia, um homem foi preso após agredir seu filho de apenas 2 anos. A situação aconteceu na Rua José Butkoski, no bairro Chapada. A Guarda Municipal de Araucária atendeu a ocorrência depois que algumas pessoas que estavam no local e presenciaram a cena pediram ajuda. Os agentes foram até o endereço e impediram o sujeito de continuar com a agressão.

O agressor mostrava sinais visíveis de embriaguez e a criança apresentava diversos hematomas pelo corpo. O homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar.