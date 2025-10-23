Na tarde de quarta-feira (22), enquanto um guarda municipal se deslocava para atendimento de uma ocorrência, percebeu que um indivíduo em atitudes suspeitas adentrava uma região de mata na Avenida Curitiba, no bairro Iguaçu. A suspeita se confirmou quando logo em seguida este saiu do local para efetuar a venda de drogas a usuários que transitavam em via pública. Diante da situação, o agente solicitou apoio de outra equipe para realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal ao indivíduo foram encontradas quatro pedras de crack e uma quantia de R$129,00 em notas trocadas e R$ 5,50 em moedas. Suspeitando que havia mais drogas escondidas no matagal, a GM solicitou apoio do grupo de operações com cães da Polícia Militar. Em uma busca no terreno, o cão farejador localizou mais seis pedras de crack.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Araucária paras as medidas cabíveis, juntamente com as 10 pedras de crack e outros itens que estavam em sua posse, como boné, óculos de sol, relógio de pulso, celular, fone de ouvido e um par de brincos.