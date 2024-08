Em Araucária, Lula participa da cerimônia de retomada da Fafen-PR e se emociona durante discurso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Araucária nesta quinta-feira, 15 de agosto, para participar da cerimônia de retomada das operações da Fábrica de Fertilizantes Araucária Nitrogenados (Ansa), também conhecida por Fafen-PR e retomada dos investimentos na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), ambas instalações da Petrobras. O evento na sede da refinaria e contou com a presença de autoridades como a presidente da Petrobras, Magda Chambriand, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, presidentes dos sindicatos que representam os trabalhadores e demais autoridades.

Após ouvir as falas dos sindicalistas, da presidente da Petrobras e do Ministro de Minas e Energia, Lula iniciou seu discurso bastante emocionado, e no improviso (nesse momento guardando o discurso que havia preparado). O presidente lembrou dos 580 dias em que ficou preso em Curitiba e do apoio que recebeu, falando diretamente aos trabalhadores presentes, e criticou aqueles que contribuíram para a interrupção de projetos, obras e plantas que estavam em operação, como a Ansa.

Em seguida, o presidente sintetizou os motivos da sua visita ao Paraná, com ênfase na reativação da fábrica de fertilizantes, cujas atividades haviam sido suspensas em 2020. “Para nós, a Petrobras não vai acabar nunca. Ela terá que se especializar em alternativas energéticas, como o biodiesel. A Petrobras é uma indústria de desenvolvimento”, destacou Lula.

Segundo o Governo Federal, estão sendo aplicados R$ 900 milhões na retomada da Ansa, que deve operar plenamente a partir do segundo semestre de 2025, e mais R$ 3,4 bilhões na Refinaria Presidente Vargas. As iniciativas marcam a volta da Petrobras à produção de fertilizantes e também o aumento da capacidade de refino e produção de insumos da Repar. Da refinaria, por exemplo, resíduos vão se tornar parte da matéria-prima para a produção da Ansa.

O projeto de expansão da Repar inclui a produção do chamado diesel R5, menos poluente, porque tem 5% de óleo vegetal em sua composição. Durante a cerimônia, Lula recebeu uma amostra do diesel R5, porque conforme a presidente da Petrobras, em 2006 o presidente presenciou o início das pesquisas do novo combustível, quando visitou a Repar, isso no seu segundo mandato.

“O presidente Lula me deu a missão de movimentar a Petrobras, porque a empresa ajuda a movimentar o PIB do Brasil. É isso que estamos fazendo hoje”, disse Magda Chambriand. Ela ressaltou que os investimentos vão gerar aproximadamente 30 mil empregos só no Paraná, sendo que 215 dessas novas vagas foram formalizadas durante a cerimônia, eram trabalhadores que haviam sido demitidos no governo anterior.

A fabricação de fertilizantes pela Petrobras terá a função de diminuir a dependência do Brasil dos produtos que hoje são importados. Isso vai contribuir para a expansão do agronegócio e para a redução dos preços finais, conforme lembrou a presidente da Petrobras.

Após o término do evento, Lula posou para foto ao lado de todos os trabalhadores presentes. A visita do presidente ao Paraná se estendeu até São José dos Pinhais, onde visitou as instalações da fábrica da Renault.