Em assembleia, Unamar poderá aclamar chapa única para assumir diretoria

A Unamar – União das Associações de Moradores de Araucária está convocando todas as associações e demais entidades filiadas para participar de uma assembleia na próxima sexta-feira, 24 de março, às 19h, no Centro Dia do Idoso, localizado na Avenida Nossa Senhora dos Remédios, 1273, bairro Fazenda Velha. Na pauta está a apresentação da chapa única que concorre à presidência da Unamar.

Luiz Kaill, atual presidente, está à frente da entidade desde 2011 e encabeça a chapa única, podendo ser reeleito por aclamação, conforme decisão por voto da maioria presente na assembleia. Kaill deverá ocupar o quarto mandato (2023 a 2027) e diz que a chapa atual vem 70% de renovação. Ele também afirma que pretende dar continuidade ao seu trabalho e fortalecer o movimento comunitário.

“Queremos continuar atendendo as associações, sem nenhum vínculo político. Ensinar aos novos presidentes um pouco do nosso trabalho para que possam levar para suas comunidades. Serão mais 4 anos pela frente, pretendemos promover cursos de qualificação para as associações e outras ações. Se coloco meu nome novamente à aprovação de todos, é porque realmente quero continuar no movimento, é isso que gosto de fazer”, afirma Kaill.

Edição n. 1355