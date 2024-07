Em bar na esquina do Parque Cachoeira, mulher é presa acusada de tráfico de drogas

Nesta sexta-feira, 19 de julho, a Guarda Municipal atendeu a um chamado gerado através do aplicativo 153, relatando a presença de uma moça loira de blusa rosa vendendo drogas dentro de uma lanchonete localizada na esquina da Rua Ceará com a Rua Rio de Janeiro, no bairro Cachoeira.

A denúncia relatava que a mulher estaria vendendo drogas no estabelecimento e que a também no terreno baldio atrás do bar, perto do poste. Além disso, várias pessoas estavam indo até a lanchonete para comprar as substâncias.

A equipe da Guarda se dirigiu ao local, que fica em frente ao Ginásio Joval de Paula Souza, e abordou uma mulher que correspondia às características fornecidas na denúncia.

Durante a abordagem, nada suspeito foi encontrado com ela. No entanto, uma busca no bar resultou na descoberta de substâncias identificadas como cocaína no lixo do estabelecimento. A mulher, identificada como Raquel de Souza, de 28 anos, foi conduzida à delegacia, onde foi registrada a apreensão de uma quantia em dinheiro e os papelotes de droga encontrados.